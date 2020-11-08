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أول تعليق من الخارجية المصرية على فوز جو بايدن

الأحد 08/نوفمبر/2020 - 04:00 م
سامح شكري
سامح شكري
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ندى رأفت
قال سامح شكري وزير الخارجية، إن القاهرة وباريس تربطهما علاقات تاريخية واستراتيجية، مضيفًا أن العلاقة بين مصر وفرنسا تستهدف مواجهة التحديات مؤكدًا الحرص على استمرار هذه العلاقة من أجل تحقيق الاستقرار بالشرق الأوسط.

وتطرق نقاش شُكري مع وزير الخارجية الفرنسي إلى القضية الفلسطينية وكيفية نشر السلام، وأن تكون هناك دولة للفلسطينيين عاصمتها القدس الشرقية، مؤكدًا حرصه على تكثيف الجهود لحل الأزمة الليبية علمًا بأن مصر ليس لها أطماع في ليبيا.


وأكد سامح شكري وزير الخارجية، أن القاهرة وباريس تربطهما علاقات تاريخية واستراتيجية، مشيرا إلى التواصل المستمر على مستوى القيادات بين مصر وفرنسا لدعم التعاون المشترك.

وأضاف سامح شكرى في كلمته اليوم أننا نسعى للتعاون فى كثير من القضايا الإقليمية والدولية ونعمل على تعزيز تلك العلاقة والارتقاء بها لخدمة مصالح الدولتين. 

وأشار إلى أننا نتناول كافة أوجه التعامل المشترك بين مصر وفرنسا، وخاصة فيما يتعلق بالقضايا الليبية، منوهًا إلى أن أبرز ما تناوله الاجتماع هو القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وتم بحث تفاصيل العلاقات الثنائية بين الدولتين. 

أكد وزير الخارجية سامح شكري، تعليقا على فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، أن مصر والولايات المتحدة الأمريكية تربطهما علاقات قوية، منذ عقود طويلة، وهي شريك استراتيجي لمصر، مشيرا إلى أن هذه العلاقات لا شك ستستمر في عهد الرئيس الأمريكي المنتخب بايدن.

وقال سامح شكري، إن العلاقة بين مصر وأمريكا تستهدف مواجهة التحديات، وستحرص مصر على استمرار علاقتها مع الولايات المتحدة الأمريكية، لتحقيق النمو الاقتصادي المصري، وتحقيق الاستقرار بالشرق الأوسط.

قال رئيس الوزراء سامح شكري، إن لقاءه مع نظيره الفرنسي جان إيف لودريان، تناول جميع أوجه التعامل المشترك بين مصر وفرنسا، خاصة فيما يتعلق بالقضية الليبية.

وأضاف رئيس الوزراء سامح شكري، خلال مؤتمر صحفي مشترك بينه وبين نظيره الفرنسي، أن من أبرز ما تم تناوله بالاجتماع، القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وتم بحث تفاصيل العلاقات الثنائية بين البلدين.

وأشار "شكري" إلى أن القضية الفلسطينية كانت على رأس القضايا التي تم تناولها بالاجتماع، وأهمية تحريكها، خلال المرحلة القادمة، ونشر السلام في أنحائها وتكون عاصمتها القدس الشرقية.

أكد وزير الخارجية، سامح شكري ، حرص مصر على تكثيف الجهود لحل الأزمة الليبية، من خلال "إعلان القاهرة" وما يتم من مبادرات سياسية، للتوصل لاتفاق يعبر عن الشعب الليبي.

وأضاف سامح شكري ، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الفرنسي، أن مصر ليس لها أطماع في ليبيا، وتسعى فقط لتكون مستقرة، مما يبرز علاقة الأخوة بين الشعبين.

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