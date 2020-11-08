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فن

لقاء سويدان تقدم المؤتمر الصحفى لشرم الشيخ المسرحى

الأحد 08/نوفمبر/2020 - 08:38 م
صدى البلد
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محمد نبيـل - شيري نبيل

قررت إدارة مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي برئاسة الفنان مازن الغرباوي اختيار الفنانة لقاء سويدان لتقديم المؤتمر الصحفي الذي سيعلن غدا الاثنين كل تفاصيله بقاعة المؤتمرات بالدور الثالث بالمجلس الأعلى للثقافة الساعة السادسة مساء.

ويقام المؤتمر بحضور الفنانة القديرة سميحة أيوب الرئيس الشرفى للمهرجان والنجم محمد صبحى رئيس اللجنة العليا وعدد من النجوم المشاركين فى الدورة الخامسة فى تخصصات مختلفة  مثل الفنان نضال الشافعى والفنانة مروة عبد المنعم والفنان محسن منصور والفنان طارق صبري، ومديرة المهرجان الدكتورة إنجي البستاوى.

وتنطلق الدورة الخامسة من المهرجان فى الفترة ما بين 16 إلى 20 نوفمبر الجارى بمدينة السلام شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء تحت رعاية الفنانة الدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، واللواء أركان حرب خالد فودة محافظ جنوب سيناء وبرئاسة الفنان مازن الغرباوي وتترأس المهرجان شرفيا الفنانة القديرة سميحة أيوب، ورئيس اللجنة العليا للمهرجان الفنان الكبير والنجم محمد صبحي، ويديره الدكتورة إنجى البستاوي.

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