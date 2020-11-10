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محافظات

الدقهلية.. الآلاف يشيعون جثمان مرشح سابق بالانتخابات إلى مثواه الأخير| صور

الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 04:56 م
الالاف بالمنزلة يشيعون
الالاف بالمنزلة يشيعون جثمان مرشح سابق في الدقهلية
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همت الحسينى
شيع الآلاف من أهالي مركز ومدينة المنزلة بمحافظة الدقهلية ، جثمان الفقيد مصطفى محروس أحد المرشحين بالانتخابات البرلمانية بدائرة المنزلة والمطرية والذي توفى متأثرا بإصابته في حادث.

وساد الحزن الجميع لحبهم للراحل الذى يمتاز بالسمعة الطيبة وحسن الخلق حيث توافد المشيعون بالآلاف لتشييع الجثمان.

وأعلنت صفحته الرسمية خبر وفاته داخل غرفة العناية المركزة متأثرا بإصابته فى حادث منذ عدة أيام.

يذكر أن الفقيد حصل على المركز الخامس فى الانتخابات البرلمانية الحالية بمجموع أصوات بلغت 12884 صوت.


الدقهلية.. الآلاف يشيعون جثمان مرشح سابق بالانتخابات إلى مثواه الأخير| صور
الدقهلية.. الآلاف يشيعون جثمان مرشح سابق بالانتخابات إلى مثواه الأخير| صور
الدقهلية.. الآلاف يشيعون جثمان مرشح سابق بالانتخابات إلى مثواه الأخير| صور
الدقهلية.. الآلاف يشيعون جثمان مرشح سابق بالانتخابات إلى مثواه الأخير| صور
الدقهلية.. الآلاف يشيعون جثمان مرشح سابق بالانتخابات إلى مثواه الأخير| صور
الدقهلية.. الآلاف يشيعون جثمان مرشح سابق بالانتخابات إلى مثواه الأخير| صور

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