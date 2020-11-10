الدقهلية.. الآلاف يشيعون جثمان مرشح سابق بالانتخابات إلى مثواه الأخير| صور



وساد الحزن الجميع لحبهم للراحل الذى يمتاز بالسمعة الطيبة وحسن الخلق حيث توافد المشيعون بالآلاف لتشييع الجثمان.



وأعلنت صفحته الرسمية خبر وفاته داخل غرفة العناية المركزة متأثرا بإصابته فى حادث منذ عدة أيام.



يذكر أن الفقيد حصل على المركز الخامس فى الانتخابات البرلمانية الحالية بمجموع أصوات بلغت 12884 صوت.







