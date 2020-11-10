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مرأة

بإطلالة مختلفة.. هدى المفتي تستعرض جمالها على إنستجرام

الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 09:01 م
هدى المفتي
هدى المفتي
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نهى هجرس
نشرت الفنانة هدى المفتي، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة مختلفة وأنيقة تبرز جمالها.

وظهرت بها هدى المفتي، بقميص انيق وجذاب باللون الابيض، ويتميز بتفصيلة انيقة ومختلفة من الرقبة ليبرز عن جمالها.

ومن الناحية الجمالية، أعتمدت هدى المفتي في المكياج على الالوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها، ووضعت احمر للشفاه باللون البينك الجذاب .

كما تركت شعرها الاسود الطويل منسدلا بن كتفيها بطريقة بسيطة وجذابة تتناسب مع ظهورها.

ولم تتكلف بوضع الكثير من الاكسسوارات، واكتفت بوضع قرط بسيط لأكمال إطلالتها.

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