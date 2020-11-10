بإطلالة مختلفة.. هدى المفتي تستعرض جمالها على إنستجرام





وظهرت بها هدى المفتي ، بقميص انيق وجذاب باللون الابيض، ويتميز بتفصيلة انيقة ومختلفة من الرقبة ليبرز عن جمالها.





ومن الناحية الجمالية، أعتمدت هدى المفتي في المكياج على الالوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها، ووضعت احمر للشفاه باللون البينك الجذاب .





كما تركت شعرها الاسود الطويل منسدلا بن كتفيها بطريقة بسيطة وجذابة تتناسب مع ظهورها.





ولم تتكلف بوضع الكثير من الاكسسوارات، واكتفت بوضع قرط بسيط لأكمال إطلالتها.