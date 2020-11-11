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منوعات

شاهد.. ترهيب وترويع لعجوز مصاب بالتوحد على يد مراهقين | فيديو

الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 06:31 ص
ترهيب
ترهيب
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عزة عاطف
إن سوء التربية ينعكس على أسلوب الأطفال والمراهقين في العيش، فما الذي جناه عجوز قعيد مصاب بالتوحد حتى يتسبب له عدد من الفتيان عديمي الرحمة بالفزع طوال الوقت.

هزت حادثة مروعة مدينة جلوسيسترشاير البريطانية، بعد التقاط كاميرات المراقبة مقطع مروع لفتيان أثاروا رعب عجوز قعيد مصاب بالتوحد، وجعلوه خائفًا حتى من مغادرة منزله طوال الوقت؛ وذلك نتيجة إلقائهم الحجارة عبر نافذته لبث الرعب بداخله.

وتُظهر اللقطات المروعة- التي تم التقاطها بكاميرا جرس الباب- لحظة ظهور "فتى مقنع" خارج منزل الضحية، يرتدي وأصدقائه ملابس رياضية رمادية اللون، ويتحققون من عدم وجود أي شخص في الجوار، قبل إطلاق الطوب عبر نافذة العجوز المسكين.

ووصفت عائلة العجوز الضحية، الذي يدعى "كيث"، الحادث، بأنه "مثير للاشمئزاز"، وعرضت مكافأة قدرها 100 جنيه إسترليني لأي شخص يمكنه المساعدة في القبض على الجاني. 

وقالت أخته "باربرا أوفربيري": "سألت الشرطة:" هل كان هذا العجوز قد يؤذي أحدا؟"، لا يستطيع كيث الخروج - ولا يمكنه حتى تخطي عتبة باب منزله الأمامي.. إنه مصاب بالتوحد".

وأكملت "إنه لا يؤذي أحدا، ولا أفهم لما قد يفعلون ذلك به؟.. إن هذا لشئ مقرف.. لم تكن هناك حاجة لأن يعاني بهذا الشكل، آمل أن يمسكوا بهم.. فما فعلوه فظيع.. لقد جعلني أشعر بالألم".

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