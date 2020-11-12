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مستشار الرئيس: الدولة أمنت لقاحات كورونا 20% .. والأولوية لهذه الفئات

الخميس 12/نوفمبر/2020 - 11:39 م
لقاحات كورونا
لقاحات كورونا
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حمزة شعيب
قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، إن مصر مثلها مثل باقي الدول في الحصول على جرعات لقاح كورونا بنسبة تغطي 20% من السكان كدفعة أولي.

وتابع تاج الدين خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر مقدم برنامج "يحدث في مصر" والمذاع عبر قناة "إم بي سي مصر": "هناك أحاديث عالمية عن إنتاج مليار جرعة من جميع اللقاحات التي تم إنتاجها خلال العام المقبل، ولكن كل ما يشغلنا تأمين النسبة المقررة للدولة المصرية.

وأضاف مستشار الرئيس للشئون الصحية، أن العالم سيقدم دعما للدول التي لا تستطيع شراء لقاحات لمواجهة فيروس كورونا ومنعه من الانتشار.

ونوه إلى أن الفئات الأولى بالرعاية سيكون لها النصيب الأكبر من لقاح كورونا إلى جانب الفرق الطبية.

وأشار إلى أنه سيتاح لمصر لقاحات بنسبة 20% وهي نسبة ليست بالقليلة لذلك سيتم توزيعها وفقا للأولويات على رأسها القطاع الطبي والحوامل وكبار السن والفئات الأكثر عرضة للإصابة".

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