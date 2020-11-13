علاج فقدان الشهية نهائيا









أسباب فقدان الشهية









أوضح موقع "pubmed"، أسباب فقدان الشهية فيرتبط نقص التغذية لدى كبار السن بالضعف ، والتدهور الوظيفي والوفيات إن فقدان الشهية الناتج عن الشيخوخة هو الشهية المرتبطة بالعمر وفقدان الوزن الذي يدعم هذا النوع من نقص التغذية وتفحص هذه المراجعة أحدث الأدلة على الوقاية والعلاج.













علاج فقدان الشهية





ومن خلال التقرير التالي نستعرض علاج فقدان الشهية فالعلاجات الغذائية الحالية لفقدان الشهية مع تقدم العمر المدخول الغذائي المدعم بالأغذية أو المكملات الغذائية المدعمة بما في ذلك البروتين وأحماض أوميغا 3 الدهنية والفيتامينات المتعددة وفيتامين د من الأطعمة الغنية بالألوان والنكهة وهي مقوية في الأدلة على الشيخوخة الصحية.













والدراسات التي أجريت على ميكروبيوم الأمعاء ، والتي من المحتمل أن تنظم الشهية الطبيعية من خلال العمل على محور الاتصال بين الدماغ والأمعاء وثيقة الصلة يعد استخدام الخصائص الجينية للأفراد لتحديد الاحتياجات الغذائية تقدمًا مثيرًا في العقد الماضي وقد يصبح ممارسة شائعة.













علاج فقدان الشهية النفسي





يعاني الكثير من الأشخاص من فقدان الشهية النفسي ولا يوجد دواء محدد يمكنه علاج اضطراب الأكل هذا لكن الأطباء يصفون أحيانًا نوعًا من مضادات الاكتئاب يسمى SSRIs أو أدوية أخرى لأعراض مثل القلق أو الاكتئاب التي تترافق أحيانًا مع فقدان الشهية والخطط العلاجية لفقدان الشهية خاصة بكل شخص ولكنها عادةً ما تتضمن الاستشارات وخطط الوجبات.





















علاج فقدان الشهية عند كبار السن









الوقاية أو العلاج المبكر لفقدان الشهية عند كبار السن أمر بالغ الأهمية وتشير أحدث الأدلة إلى أنه بمجرد حدوث خسارة كبيرة في الوزن قد لا يؤدي الدعم الغذائي القوي إلى نتائج أفضل.









تشمل طريقة علاج فقدان الشهية التدخل الغذائي المبكر والنشاط البدني والعلاج من تعاطي المخدرات ومع ذلك، دائمًا ما تكون الدراسات حول العقاقير المستخدمة لعلاج فقدان الشهية مثيرة للجدل أو فعالة فقط في تحفيز الشهية وزيادة وزن الجسم على الرغم من عدم كتلة الجسم النحيلة.

















وبعض الحالات الطبية مثل أمراض "الكبد المزمن، وفشل الكلى، وفشل القلب، والتهاب الكبد والغدة الدرقية، قد تؤدي إلى فقدان الشهية، ويعد السرطان أحد الأسباب الرئيسية لانخفاض الشهية، خاصةً إذا كان السرطان قد أثر على القولون والمعدة والبنكرياس والمبيض.













علاج فقدان الشهية عند الأطفال









يعاني الكثير من الأطفال من فقدان الشهية المزمن وبحسب موقع health line هناك بعض الأطعمة التي تساعد في علاج فقدان الشهية لدى الأطفال : الوجبات الخفيفة ذات القيمة الغذائية المنخفضة مثل البسكويت والأطعمة المقلية.





وتناول الفول السوداني يساعد على علاج فقدان الشهية بالإضافة إلى الزبادي العادي والمنكه بالفواكه والفشار فهو يساعد على الهضم ومعالجة مشكلة فقدان الشهية المزمن لدى الأطفال.

















علاج فقدان الشهية والغثيان





يعاني العديد من الأفراد من فقدان الشهية والغثيان لذلك

يتبع بعض الأشخاص نظام غذائي فينمكنهم تناول الأطعمة ذات السعرات الحرارية العالية، مثل الحلوى والآيس كريم، رغم أن الأخيرة لا تحتوي على عناصر غذائية مفيدة ولكنها تساعد على علاج فقدان الشهية





بالإضافة إلى وضع جدول غذائي منتظم عن طريق توحيد ساعات محددة لتناول الطعام ولا تفوت وجبة الإفطار فهي من الوجبات الهامة والتي تساعد على حل مشكلة فقدان الشهية والغثيان.













حل فقدان الشهية













وبحسب موقع health line غالبًا ما يستخدم شكل من أشكال العلاج يسمى العلاج السلوكي المعرفي لعلاج فقدان الشهية العصبي ويساعد العلاج المعرفي السلوكي على تغيير الأفكار والسلوكيات غير الصحية هدفها هو مساعدتك على تعلم كيفية التعامل مع المشاعر القوية وبناء الثقة الصحية بالنفس.









وفي حين أنه لا يوجد دواء في هذا الوقت ثبت أنه يعالج فقدان الشهية العصبي ، يمكن وصف مضادات الاكتئاب للتعامل مع القلق والاكتئاب الشائعين لدى المصابين بفقدان الشهية هذه قد تجعلك تشعر بتحسن لكن مضادات الاكتئاب لا تقلل من الرغبة في إنقاص الوزن.













فقدان الشهية اللاإرادي









يعرف فقدان الشهية اللاإرادي باسم ضعف الشهية أو فقدان الشهية ويمكن أن تتسبب مجموعة متنوعة من الحالات في انخفاض الشهية.





إذا كنت تعاني من فقدان الشهية اللاإرادي فقد يكون لديك أيضًا أعراض ذات صلة ، مثل فقدان الوزن أو سوء التغذية يمكن أن تكون هذه الأعراض خطيرة إذا تركت دون علاج ، لذلك من المهم معرفة السبب وراء انخفاض الشهية وعلاجها.





















أسباب فقدان الشهية المفاجئ









يمكن أن يؤدي عدد من الحالات إلى انخفاض الشهية في معظم الحالات ستعود شهيتك إلى طبيعتها بمجرد علاج الحالة أو السبب الأساسي.





البكتيريا والفيروسات





يمكن أن يحدث فقدان الشهية بسبب الالتهابات البكتيرية أو الفيروسية أو الفطرية أو غيرها من الالتهابات في أي مكان.





في ما يلي عدد قليل مما يمكن أن ينتج عنه:





عدوى الجهاز التنفسي العلوي

التهاب رئوي

التهاب المعدة والأمعاء

التهاب القولون

عدوى جلدية

التهاب السحايا









أسباب نفسية





هناك أسباب نفسية مختلفة لانخفاض الشهية ويفقد العديد من كبار السن شهيتهم ، على الرغم من أن الخبراء ليسوا متأكدين تمامًا من السبب.





قد تميل شهيتك أيضًا إلى الانخفاض عندما تكون حزينًا أو مكتئبًا أو حزينًا أو قلقًا كما تم ربط الملل والتوتر بانخفاض الشهية.















