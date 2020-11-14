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سيارات

هوندا تنشر فيديو تشويقي للجيل الجديد من هوندا سيفيك honda civic.. فيديو وصور

السبت 14/نوفمبر/2020 - 06:17 ص
الجيل الجديد من هوندا
الجيل الجديد من هوندا سيفيك honda civic
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اشرف عطية
اعلنت شركة هوندا honda عملاق صناعة السيارات اليابانية عن فيديو تشويقي جديد للجيل الجديد من هوندا سيفيك honda civic قبل تدشين النسخة الاختبارية في 17 نوفمبر الجاري.


وقد وعدت هوندا honda بإعادة تصميم السيارة الأكثر مبيعًا لها مع تقنيات جديدة عصرية للترفيه والسلامة وتحسينات معتبرة لأداء السيارة وسنعلم المزيد عن سيفيك الجديدة الأسبوع القادم مع تأكيدنا أن الموديل الإنتاجي النهائي سيختلف بعض الشيء عن السيارة الاختبارية التي سنراها خلال أيام.

جدير بالذكر ان هوندا طرحت مؤخرا Honda Odyssey Refresh 2021 لتنضم هذه السيارة لأسطول هوندا كواحدة من إصدارات الميني فان، ولكن بإطلالة جديدة.

تتلقى سيارة الميني فان هوندا أوديسي تحديثًا في السوق اليابانية يمنح السيارة وجهًا جديدًا ومقصورة محدثة وبعض التقنيات الجديدة، في المقدمة تمتلك أنفًا مدببًا أكثر حدة مقارنة بالمظهر السابق، وتتميز الشبكة الأمامية بمجموعة من القضبان الأفقية ومصابيح LED أمامية في الزوايا العلوية، كما توجد مصابيح خلفية جديدة ذات مظهر عريض تتصل بقطاعات من الكروم تتوسط الجزء الخلفي من السيارة.

تضيف هوندا أيضًا بابًا جانبيًا متحكمًا كهربائيًا، يمكن التحكم فيه بواسطة الإيماءات، وهذا يعني أن الركاب يحتاجون فقط إلى التلويح بيدهم أمام المستشعر حتى يفتح الباب اوتوماتيكيا، وهو ما يكون مفيدًا إذا كانت أيدي احد الأشخاص ممتلئة ببعض الأغراض.

تمتلك السيارة أيضا ميزة جديدة تجعل السيارة مناسبة تماما للأشخاص الذين يعانون من مشاكل في التنقل، فبضغطة زر واحدة يمكن أن يمتد المقعد خارج السيارة، ويأتي في وضع منخفض لتسهيل الجلوس والصعود إلى الميني فان لسهولة التنقل وضمان مستوى فائق من الراحة.

زودت Honda Odyssey Refresh 2021 بنوعين من المحركات، الأول محرك هجين سعة 2.0 لتر رباعي الأسطوانات، والمحرك الثاني رباعي الأسطوانات سعة 2.4 لتر، كما ضمت أيضا عجلات رياضية أنيقة مزودة بجنط معدني يحمل شكل النجمة المتشعبة يتوسطهم علامة هوندا الشهيرة، أما عن المقصورة الداخلية فامتلكت لوحة عدادات قياس 7 بوصات، وشاشة معلومات قياس 10 بوصات لعرض الوسائط المتعددة وأنظمة الملاحة، إضافة الى مقود حركة يضم العديد من وسائل التحكم المختلفة.
هوندا تنشر فيديو تشويقي للجيل الجديد من هوندا سيفيك honda civic.. فيديو وصور
هوندا تنشر فيديو تشويقي للجيل الجديد من هوندا سيفيك honda civic.. فيديو وصور
هوندا تنشر فيديو تشويقي للجيل الجديد من هوندا سيفيك honda civic.. فيديو وصور
هوندا تنشر فيديو تشويقي للجيل الجديد من هوندا سيفيك honda civic.. فيديو وصور
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