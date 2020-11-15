بعد ألنترا 2021 .. هيونداي تطرح كونا الكهربائية hyundai kona electric .. صور

كشفت شركة هيونداي عملاق صناعة السيارات الكورية عن هيونداي كونا الكهربائية hyundai kona electric 2021 المحدثة بالكامل بعد أقل من ثلاثة أعوام من انطلاق الجيل الحالي ووصول مبيعاته العالمية إلى 120,000 نسخة حتى الآن، مما يؤكد اتجاه العالم نحو السيارات الكهربائية وهو ما تتبناه هيونداي الآن.









جاءت تحديثات هيونداي كونا الكهربائية hyundai kona electric 2021 الشكلية مماثلة لتحديثات الموديل القياسي، مثل مصابيح أمامية ونهارية LED جديدة وتحديث شكل الشبك الأمامي وإضافة مصابيح خلفية جديدة، كما ازداد طول السيارة بـ 40 مليمتر.





تعتمد هيونداي كونا الكهربائية hyundai kona electric 2021 على بطارية 64 كيلوواط\س متصلة بمحرك كهربائي بقوة 201 حصان وعزم 395 نيوتن متر، بمدى 484 كيلومتر لكل شحنة.





وتشمل التحديثات الداخلية للسيارة هيونداي كونا الكهربائية hyundai kona electric 2021 لوحة عدادات رقمية 10.25 إنش وشاشة معلومات ترفيهية 10.25 إنش جديدة ونظام إضاءة محيطية جديد كذلك.





وستنطلق هيونداي كونا الكهربائية hyundai kona electric 2021 فيس ليفت في الأسواق العالمية في النصف الأول من عام 2021 و سنوافيكم بتفاصيلها اول بأول .





جدير بالذكر أن هيونداي طرحت النترا 2021 hyundai elantra الشكل الجديد إلى مصر وبدأ بيعها بالفعل في المعارض ، وفي هذا السياق نعرض عليكم أسعارها ومواصفاتها.





hyundai elantra 2021





ELANTRA CN7 MY 2021

السيارة هيونداي النترا 2021 hyundai elantra الشكل الجديد تأتي بتصميم جذاب وقوي، فجاءت بتصميم رياضي شرس هجومي وبخطوط جانبية عريضة صارخة.









جاءت السيارة هيونداي النترا 2021 hyundai elantra بمحرك 1600 سي سي 140 حصان متصل بفتيس ستيبترونيك من 7 سرعات، والفتيس ينجح في إبراز قوة المحرك فيأتي بقوة حصانية كبيرة.



الامان في هيونداي النترا 2021 hyundai elantra



