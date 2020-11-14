Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

أول رد من مجلس التعاون الخليجي على الإجراءات المغربية في منطقة الكركرات

السبت 14/نوفمبر/2020 - 11:27 م
مجلس التعاون الخليجي
مجلس التعاون الخليجي
Advertisements
محمود نوفل
أعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف عن تأييد دول المجلس للإجراءات التي اتخذتها المملكة المغربية لضمان انسياب حركة البضائع والأفراد بشكل طبيعي ودون عوائق في منطقة الكركرات العازلة.

وشدّد الأمين العام لمجلس التعاون في بيان له على موقف دول مجلس التعاون الثابت في دعم سيادة المغرب ووحدة أراضيه، ورفضها لأي أعمال أو ممارسات من شأنها التأثير على حركة المرور في هذه المنطقة. 

كما دعا الحجرف في الوقت نفسه إلى ضبط النفس والالتزام بالحوار واللجوء للحلول السلمية وفقا لما نصت عليه القرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

وكانت السلطات المغربية والموريتانية، قد أعلنت اليوم "السبت"، عن عودة فتح معبر الكركرات، من الجانبين، بشكل رسمي، بعدما أكدت المملكة تأمين النقطة الحدودية وطرد ميليشيات البوليساريو التي تسللت إليه، أواخر أكتوبر الماضي.

وكان الجيش المغربي، وفي وقت سابق من "الجمعة"، قد بين أن معبر الكركرات، جنوبي المملكة، أصبح الآن مؤمنًا بالكامل بفضل حزام أمني يضمن تدفق البضائع والأشخاص عبر المعبر الحدودي بين المغرب وموريتانيا.

فيما ذكرت وزارة الخارجية المغربية، "الجمعة"، إطلاق عملية عسكرية في المنطقة العازلة للكركرات بالصحراء المغربية، لطرد ميليشيات البوليساريو.

وألمحت الرباط إلى أن هذه العملية أطلقت من أجل وضع حد لحالة العرقلة الناجمة عن تلك الميليشيات، وإعادة إرساء حرية التنقل المدني والتجاري. 

وأفادت وزارة الشئون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج في بيان، بأنه "أمام الاستفزازات الخطيرة وغير المقبولة لميليشيات البوليساريو في المنطقة العازلة للكركرات في الصحراء المغربية، قرر المغرب التحرك، في احترام تام للسلطات المخولة له".

وكانت عواصم عربية قد أعربت عن دعمها للمغرب في اتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية أراضيه وضمان تدفق السلع والأفراد على المعبر الحدودي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

تصعيد خطير.. المغرب يعلن الحرب على ميليشيات البوليساريو في الصحراء الغربية

بيان عاجل من الجيش المغربي بشأن الاشتباك مع البوليساريو بـ الكركرات

المغرب: عملية الكركرات تمت سلميًا

الإمارات تعلق على الاشتباكات بين المغرب والبوليساريو بـ الكركرات

لإرساء حرية التنقل.. السعودية تعلن تأييد إجراءات المغرب في منطقة الكركرات

المغرب والبوليساريو.. تصعيد يثير قلقا دوليا.. والجيش المغربي يعلن تأمين معبر الكركرات

ترشيحاتنا

لمرضى السكر .. 3 أعشاب طبيعية تناولها يوميا

للكويتيين فقط.. نداء عاجل من الخارجية للمسافرين خارج البلاد

أول صورة لـ محمد صلاح في الحجر الصحي.. شاهد

كفاك تحريض وازدراء أديان.. رواد السوشيال ميديا يهاجمون جاسر عبد الرازق

اعتبرني زي ابنك وبلاش اتسجن.. حمو بيكا يوجه رسالة مؤثرة إلى هانى شاكر

مش أنا .. شاهد تامر حسني مع هنا شيحة بعد الانفصال عن بسمة بوسيل

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

علاج الديرما بن للوجه ونتائجها المذهلة

في غياب صلاح.. منتخب مصر يهزم توجو بهدف نظيف برأسية الونش.. فيديو وصور

مفاجأة.. نوع من الفيتامينات يقلل من خطر الإصابة بمرض السكر