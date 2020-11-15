منتخب مصر يتصدر تويتر عقب الفوز على توجو

تصدر هاشتاج #منتخب_مصر موقع التواصل الاجتماعي تويتر عقب نهاية مباراة منتخب مصر الاول امام نظيرة منتحب توجو.





وفاز الفراعنة علي منتخب توجو في المباراة التي جمعت بين المنتخبين ضمن لقاءت الجولة الثالثة بالتصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها الكاميرون بهدف نظيف احرزه المدافع محمود حمدي الونش من رأسية رائعة.









وتفاعل عدد كبير من مشجعي المنتخب الوطني عقب الفوز، وجاءت أبرز تعليقاتهم:





#الونش يرفع #منتخب_مصر الي الصدارة





الحمد لله. فاز على توجو عقبال كل الماتشات واصبح اول المجموعه





الله اكبر حاجه تشرف المنتخب اداءة عالي اوي النهاردة





منتخب الساجدين راجع تاني





والله بعودة نغمة الفوز من جديد يا ابطال القارة









ويسافر منتخب مصر صباح اليوم الأحد إلى توجو لخوض لقاء الجولة الرابعة المقرر يوم الثلاثاء المقبل بالتصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها الكاميرون.





وحصل السولية على الإنذار الثاني، ليغيب عن المباراة القادمة، ليخرج من حسابات الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام البدري.





ورفض منتخب مصر استدعاء أي لاعبين جدد لضيق الوقت قبل السفر إلى توجو.





ويغيب عن منتخب مصر في رحلة توجو محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي لإصابته بفيروس كورونا بجانب محمد حمدي وطاهر محمد طاهر بعدما غادرا المعسكر للإصابة.