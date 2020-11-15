بدون أدوية.. حيل سريعة تخلصك من أعراض الجيوب الأنفية

يعد التهاب الجيوب الأنفية حالة شائعة تحدث عندما تلتهب بطانة الجيوب الأنفية إليك أعراض التهاب الجيوب الأنفية، وبعض العلاجات المنزلية لها التي يمكن أن توفر الراحة الفورية.









وللتمكن من معرفة التهاب الجيوب الأنفية نعرض لكم أبرز الاعراض وفقا لما جاء في موقع " nhsinform " إفرازات خضراء أو صفراء من الأنف و أنف مسدود و صداع الجيوب الأنفية و ارتفاع في درجة الحرارة (حمى) إلى 38 درجة مئوية (100.4 فهرنهايت) أو أكثر ورائحة الفم





طرق العلاج المنزلية..

على الجانب الآخر غالبًا ما تختفي أعراض التهاب الجيوب الأنفية في غضون أسابيع قليلة (التهاب الجيوب الأنفية الحاد) ، على الرغم من أنها قد تستمر في بعض الأحيان لمدة ثلاثة أشهر أو أكثر (التهاب الجيوب الأنفية المزمن) عن طريق شرب الماء