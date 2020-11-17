وفاة وكيل إدارة شرطة النقل والمواصلات أثناء إخماد حريق في المترو

توفى اللواء جاسر عسر، وكيل الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات ، اليوم، أثناء محاولته إخماد حريق داخل محطة مترو مسرة، إلا أنه سقط داخل الهواية.





وتلقت غرفة النجدة، بلاغا، باندلاع حريق داخل إحدى الهوايات بمحطة مترو مسرة فى شبرا، وعلى الفور انتقل رجال الحماية المدنية الى مكان البلاغ فى محاولة للسيطرة على الحريق.



