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حوادث

وفاة وكيل إدارة شرطة النقل والمواصلات أثناء إخماد حريق في المترو

الثلاثاء 17/نوفمبر/2020 - 03:21 ص
اللواء جاسر عسر،
اللواء جاسر عسر، وكيل الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات
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مصطفي رماح
توفى اللواء جاسر عسر، وكيل الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، اليوم، أثناء محاولته إخماد حريق داخل محطة مترو مسرة، إلا أنه سقط داخل الهواية.

وتلقت غرفة النجدة، بلاغا، باندلاع حريق داخل إحدى الهوايات بمحطة مترو مسرة فى شبرا، وعلى الفور انتقل رجال الحماية المدنية الى مكان البلاغ فى محاولة للسيطرة على الحريق.

ومع محاولات رجال الإطفاء السيطرة على الحريق داخل الهواية؛ حرص اللواء جاسر عسر ، على تفقد موقع الحريق، وخلال محاولاته المساعدة على إخماد النيران؛ خوفا على حياة المواطنين، إلا انه سقط داخل الهواية، ما تسبب فى وفاته، واتخذت الاجراءات القانونية .
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