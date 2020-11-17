مجلة أمريكية: إدارة ترامب تستعد لتصنيف ميليشيات الحوثي منظمة إرهابية

كشفت مجلة "فورين بوليسي" الامريكية، عن نية إدارة دونالد ترامب، تصنيف ميليشيات الحوثي في اليمن، منظمة إرهاربية، قبل مغادرة البيت الأبيض في 20 يناير المقبل.





وقالت المجلة، إن محاولات الأمم المتحدة ووكالات الإغاثة، بعدم تصنيف الحوثي كتنظيم إرهابي، باءت بالفشل، حيث أن قرارا وشيكا من قبل إدارة ترامب قريبا.





وصرح مصدر دبلوماسي للمجلة: "قد كانوا يفكرون في ذلك منذ فترة، لكن بومبيو يريد هذا المسار السريع، إنه جزء من سياسة الأرض المحروقة التي تتخذها الإدارة الأمريكية".





ويحاول مبعوث الأمم المتحدة الخاص لدى اليمن، مارتن جريفيت، خلال الأيام الماضية، الضغط على الولايات المتحدة للتراجع عن الأمر.



