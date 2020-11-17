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رياضة

أفريقيا في أسبوع | توجو تواجه مصر بالسحر الأسود.. احتجاز منتخب الجابون.. وضرب مدرب السودان

الثلاثاء 17/نوفمبر/2020 - 03:22 م
السحر الأسود في الملاعب
السحر الأسود في الملاعب الأفريقية
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محمد السعيد
شهدت الكرة الأفريقية على مدار الأيام الأخيرة العديد من الأحداث الغريبة والمثيرة أثناء خوض تصفيات كأس الأمم الإفريقية المؤهلة إلي تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2022.

ويستعرض " صدى البلد" أبرز الأحداث الغريبة التي شهدتها الكرة الأفريقية خلال فترة التوقف الدولي " أسبوع الفيفا"

1- توجو تستعين بالسحر الأسود قبل مواجهة مصر:
نشر حساب الحساب الرسمي لبرنامج " أوضة اللبس" الذي يقدمه أحمد حسام ميدو، صورة عبر موقع التواصل الإجتماعي " تويتر"، لحبيبات صغيرة  تم العثور عليها بستاد القاهرة الدولي،قبل ساعات من مواجهة مصر وتوجو التي أقيمت السبت الماضي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من تصفيات كأس الأمم الأفريقية، وكتب:" اليوم واثناء مران منتخب "توجو" باستاد القاهرة ، قام بعض اللاعبون بألقاء هذه الحبيبات الغير معلومه لدينا داخل المرمي وعلي خطوط الملعب.. من رأيك ، ماذا تكون هذه الحبيبات ؟.

وأعاد ميدو نشر التغريدة، وكتب:" سحر أسود".

وتمكن منتخب مصر من التغلب على منتخب توجو بهدف دون رد سجله محمود حمدي الونش.

لجوء منتخب توجو إلى السحر  مجددا في مباراة العودة أمام مصر، المقرر لها اليوم، الثلاثاء، أمرا محتمل، حيث أن دولة توجو من أكثر البلاد الأفريقية التي تستخدم أعمال السحر.

2- احتجاز منتخب الجابون:
شهدت الساعات الماضية احتجاز منتخب الجابون  لساعات طويلة، في أحد مطارات جامبيا، بسبب اختبارات فيروس كورونا.

وانتقد بيير إيمريك أوباميانج، نجم أرسنال الإنجليزي وقائد منتخب الجابون هذه الواقعة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "أريد أن أعرف لماذا احتفظت جامبيا بجوازات سفرنا وأبقونا في المطار؟ هل نحن رهائن؟ هل ستغمض عينيك؟ أريد أن أرى الحلقة المقبلة من هذا الفيلم".

وأضاف: "ما حدث لن يقلل من عزيمتنا، لكن لابد أن تعرف الناس ما حدث خاصة كاف، لأنه يتحمل مثل هذه المسئوليات.. نحن في 2020 ونريد أن تنمو إفريقيا، هذه ليست الطريقة التي سنصل بها".

وتغلب منتخب جامبيا على الجابون بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما، أمس، الإثنين.

3- ضرب مدرب منتخب السودان:
شهدت مباراة منتخب غانا ونظيره السوداني، التي أقيمت الخميس الماضي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من تصفيات كأس الأمم الأفريقية، تعدي حكم اللقاء على المدرب هوبير فيلود على ملعب "كيب كوست".

جاء ذلك عقب مطالبة هولير فيلود مدرب السودان بركلة جزاء، مما جعل الحكم المساعد بالتعدي عليه، ليسقط المدرب أرضًا. 

وانتهت المباراة بفوز غانا على السودان بهدفين دون رد.

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