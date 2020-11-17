Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

التحالف العربي يعترض صاروخا أطلقه الحوثيون على السعودية

الثلاثاء 17/نوفمبر/2020 - 09:35 م
أرشيفية
أرشيفية
Advertisements
محمد عثمان
أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية، اليوم الثلاثاء، اعتراض صاروخ من طراز "سام-6" أطلقه الحوثيون باتجاه المملكة.

وتواصل قيادة القوات المشتركة للتحالف، تنفيذ الإجراءات الصارمة والرادعة ضد المليشيا الإرهابية، وتحييد وتدمير قدراتها والتي تهدد الأمن الإقليمي والدولي.

وتقود السعودية، منذ مارس 2015، التحالف العربي الذي يشن عمليات عسكرية مكثفة في اليمن لدعم الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا ضد ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران.

وتحاول ميليشيات الحوثي الإرهابية استهداف المدنيين والأعيان في السعودية باستمرار عبر الطائرات المسيرة المفخخة والصواريخ الباليستية.

وكان وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، اتهم ميليشيات الحوثي مطلع الأسبوع الجاري، بعدم الاهتمام بجهود إحلال السلام في اليمن.

وأشار الإرياني إلى أن ميليشيا الحوثي صعدت من هجماتها في البحر الأحمر وباب المندب عبر الزوارق المفخخة ونشر الألغام البحرية، بإيعاز من إيران.

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

التحالف العربي: اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون باتجاه السعودية

تحالف دعم الشرعية يدمر طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون باتجاه السعودية

عقب اعتراض طائرة أطلقها الحوثيون.. إصابة شخص بسبب سقوط شظايا على عسير

التحالف العربي يعترض طائرة مفخخة أطلقها الحوثيون باتجاه المملكة

تحالف دعم الشرعية: تدمير طائرة مفخخة أطلقها الحوثيون باتجاه السعودية

التحالف العربي يعترض طائرة مفخخة ثانية أطلقها الحوثيون باتجاه السعودية

ترشيحاتنا

فيديو جديد للهارب محمد ناصر يستفز المصريين.. والديهي يرد عليه بلفظ خارج

عشاء لذيذ .. طريقة عمل مكرونة بصوص الجبن

ولي عهد الأردن يؤدي اليمين الدستورية بعد مغادرة الملك عبدالله إلى الإمارات

بالوتيلي يتلقى عرضين من الأهلي والزمالك.. واللاعب يحسم مصيره

بعد فوز السودان على غانا.. أحمد عيد يقصف جبهة المنتخب قبل مواجهة توجو

الحكومة تنجح في تحصيل 126 مليار جنيه إيرادات خلال شهرين

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. الشكل المتوقع لسيارة مازدا 6 موديل 2023 الجيل القادم

نشرة المرأة والصحة .. مخاطر الولادة المبكرة.. أناقة زوجة ماجد المصري بعد الإصابة بكورونا

عشاء لذيذ .. طريقة عمل مكرونة بصوص الجبن