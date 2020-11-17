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مدحت قريطم يوضح مميزات الملصق الإلكتروني للسيارات وآخر موعد لتركيبه.. فيديو

الثلاثاء 17/نوفمبر/2020 - 10:53 م
الملصق الإلكتروني
الملصق الإلكتروني
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إبراهيم القادري
قال اللواء مدحت قريطم مساعد وزير الداخلية للشرطة المتخصصة الاسبق ، إن الملصق الإلكتروني له أهمية في ضبط إيقاع حركة الطريق عن طريق السرعة واذا تمت عملية سرقة الي السيارات يمكننا من خلال الملصق تحديد موقعها .

وأضاف قريطم خلال مداخلة هاتفية في برنامج مساء دى ام سى المذاع علي قناه دى ام سى ، ان الملصق لا يرصد مخالفات الا مخالفات السرعة ومخالفات عدم السير في الحارة المخصصة لسير السيارة لافتا الي ان هناك كاميرات تعمل علي متابعة الملصق واذا تم نزع الملصق يتم رصد ذلك عن طريق الكاميرات .

واوضح قريطم ، ان الدولة تقوم الان بتركيب الاجهزة التي تحتوي علي الكاميرات التي تتابع الملصق في مختلف الطرق والمحاور وإذا تم فقد الملصق يتم الذهاب الي إدارة المرور لاستخراجه مرة اخرى .

وتابع : ان طلب الملصق الإلكتروني يمكن تقديمه علي الانترنت ودفع قيمته من خلال الموقع الالكتروني الخاصة بوزراة الداخلية ويتم الذهاب الي المرور فقط لاستلامه مؤكدا ان آخر موعد لتركيب الملصق الإلكتروني يوم 21 نوفمبر .
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