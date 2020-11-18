النيابة تستعلم عن حالة مصابي حادث انقلاب أتوبيس مدارس الهرم

تباشر النيابة العامة، التحقيقات في واقعة انقلاب اتوبيس مدارس بالقرب من منطقة حدائق الاهرام.





وطلبت النيابة استعلام عن حالة الطلاب المتواجدين في مستشفي الهرم، وكذلك الحالة الصحية لسائق الاتوبيس.





فيما أمرت النيابة بإنتداب لجنة فنية من المرور لفحص الاتوبيس وموقع الحادث، للوقوف على اسبابه.





وكانت تحريات الاجهزة الامنية بالجيزة كشفت ان اتوبيس المدرسة في حادث الهرم تابع لمدرسة الابداع للغات وكان متجها من حدائق الاهرام الي منطقة المنصوىية بمنشأة القناطر شمال الجيزة.





وتبين من الفحص والتحري اصطدام الاتوبيس بعامود انارة في اثناء نزوله من نزلة المتحف الكبير.





واسفر الاصطدام بالعامود عن انقلاب الاتوبيس وحدوث الاصابات بين ١٤ طالبا ومشرفة.





وكانت منطقة الهرم شهدت إنقلاب أتوبيس تابع لأحد المدارس في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء.





تلقت غرفة عمليات النجدة بالجيزة بلاغا يفيد بإنقلاب أتوبيس مدارس بالقرب من منطقة حدائق الأهرام.





وعلى الفور توجهت قيادات المرور وسيارات الإسعاف الي موقع الحادث.