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تجميد النشاط أو التدرج.. وزير الرياضة يوجه رسالة إلى جماهير الكرة

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 08:19 م
أشرف صبحي، وزير الشباب
أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة
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إسراء صبري
قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إن فريقى كوريا الجنوبية والبرازيل كانا متواجدين بكافة نجومهما، معقبا: الفوز على منتخب البرازيل يعطينا احساسا بالطمأنينة على المنتخب الأولمبي. 

وتابع: بالرغم من عدم وجود بعض الأسماء المهمة بالمنتخب الأولمبي إلا أن المنتخب استطاع أن يقدم هذا الأداء.

وأضاف "صبحي" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة"، العالم حاليا في وضع التدرج فيما يخص كورونا، معقبا: في البداية كان هناك فرق بها 18 لاعب مصاب بكورونا ولكن الآن لا توجد تلك الأعداد، موضحا: هناك خطة تتم من قبل اللجنة الصحية للمنتخب ولولا تلك الإجراءات لما اكتشفنا وجود حالات كورونا.


وأكمل: من المؤكد أن المنتخب يقوم بإجراء أكثر من مسحة للفريق، معقبا: اللجنة الطبية للاتحاد ووزارة الصحة والرياضة يتابعون المنتخب، ولكن في المجمل الوضع أفضل من ما كان.

وتابع: أمامنا خياران أما أن نوقف النشاط الرياضي نتيجة كورونا وهو أمر صعب، أو أننا نأخذ احتياطاتنا بخطوات متدرجة وهو ما يتم بالفعل الآن، معقبا: مجلس الوزراء اليوم شدد على ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية خلال الفترة القادمة.

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