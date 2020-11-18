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نشأت الديهي: مصر دولة لا ترفع لواء الحرب وتريد إسكات البنادق

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 09:10 م
نشات الديهي
نشات الديهي
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عادل نصار
علق الإعلامي نشأت الديهي، على حضور الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكى بجنود ذو جانبين "نصر 18" والذى تنفذه وحدات من المنطقة الجنوبية العسكرية قائلا:" نحن دولة لا ترفع لواء الحرب".

وأضاف الديهي خلال تقديمه  برنامج"بالورقة والقلم"، الذي يعرض عبر فضائية"TEN"، اليوم الأربعاء، أن مصر شهدت خلال الأيام القليلة الماضية 4 مناورات مع دول صديقة وشقيقة، بهدف التطوير والتأهيل، لافتا إلى أن خطة القوات المسلحة التقدم على جميع الجهات في أن واحد فنحن دولة نريد إسكات البنادق في كل مكان.

وأشار الديهي إلى أن مصر تسير في اتجاهين في أن واحد أحدهما عسكري والأخر اقتصادي، فنحن أمام أكبر مشروع اقتصادي في الشرق الأوسط وهو العاصمة الإدارية الجديدة، وأكبر مشروع أيضا في الطرق والكباري.

وقال الإعلامي نشأت الديهي، إن القاهرة لم تشهد أي تغير معماري منذ 1150 سنة، لافتا إلي أن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة تاريخي.

وأضاف الديهي، أن حجم الإنجازات خلال الـ 6 سنوات الماضة، لا ينكره إلا جاحد، فمشروعات الطرق والكباري أكبر دليل علي ذلك، وربط سيناء بالدلتا أيضا، لافتا إلى أن هناك مجموعة لا تستطعي أن ترى الحقيقة فلا يرون إلا السواد الأعظم.

وأشار الديهي، إلى أن أصحاب النظرة السوداء غوغائيون ويجب محاسبتهم فهم لا يرون إلا "الزبالة"، مضيفا أنه لا يعبأ بأي هجوم أو فبركة ضده ولا يتأثر ولا يتأذي من ذلك.
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