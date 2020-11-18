فتح تحقيق.. وزير الرياضة عن خناقة المركز الأولمبي

كشف الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، عن حدوث مشكلة وخلافات بأحد معسكرات المنتخبات القومية، قائلا: الوزارة تدخلت على الفور وقامت بحل المشكلة، معقبا: جراء تلك المشكلة تم فتح تحقيق اليوم عن طريق لجنة مشتركة من وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية وعلى الفور سيتم اتخاذ القرارت.

وأكمل "صبحي" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة"، أن فريقى كوريا الجنوبية والبرازيل كانا متواجدين بكافة نجومهما، معقبا: الفوز على منتخب البرازيل يعطينا احساسا بالطمأنينة على المنتخب الأولمبي.





ووجه رسالة إلى جمهور الكرة المصرية قائلا: ندعو إلى نبذ التعصب، وأن ميكونش فيه أعصاب مشدشو ونقول لا للتعصب، والمنافسة في النهاية في مصلحة مصر، معقبا: الأهلي والزمالك والعكس هما عصب المنتخب المصري ولهذا يجب نبذ التعصب والابتعاد عنه.



