Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

استلام أسطوانات الكتب الإلكترونية بآداب عين شمس .. اليوم

الخميس 19/نوفمبر/2020 - 01:00 ص
طلاب جامعات
طلاب جامعات
Advertisements
حسام الفقي
أعلنت كلية الآداب جامعة عين شمس عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك" عن موعد  استلام أسطوانات الكتب الالكترونية.


اقرأ أيضا :


وأضافت الكلية ان استلام اسطوانات الكتب الالكترونية لطلاب المستوى السابع فقط  يوم غد الموافق 19 / 11 / 2020 من الساعة 9 صباحا الي 1 ظهرًا .


اقرأ أيضا :


- طلاب المستوى السابع قسم اللغة الفرنسية
التوجه إلي مكتب العلاقات العامة بالدور الأول


- طلاب المستوى السابع قسم اللغة الإنجليزية
التوجه إلي مكتب العلاقات العامة بالدور الأول


- طلاب المستوى السابع قسم الحضارة الأوروبية القديمة
التوجه إلي صالة رعاية الشباب


- طلاب المستوى السابع قسم اللغة العبرية
التوجه إلى مكتب ساعة الميقات بجوار النافورة


ونوهت الكلية بأن استلام الاسطوانات بكارنيه الكلية للعام الجامعي 2020/2021.


ووقع اليوم الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس ، مع اسامة لطفى  الأحمر ، محافظ  المنطقة ٢٤٥١ الروتارية مصر ، بروتوكول تعاون مشترك بين كلية الدراسات العليا للطفولة، ومركز رعاية الأطفال ذوى الاحتياجات الخاصة بجامعة عين شمس و المنطقة الروتارية ٢٤٥١ ممثلة فى لجنة الخدمة المهنية .

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

عميد ألسن عين شمس تكرم طلاب الدراسات العليا

طلاب الدراسات العليا بقسم اللغات الشرقية بآداب عين شمس يشاركون في مسابقة الترجمة لشباب الجامعات

إطلاق 4 برامج دراسية جديدة بآداب عين شمس

جامعة عين شمس في أسبوع .. تتقدم 19 مركزًا في تصنيف us NEWS الأمريكي... وطب عين شمس من أفضل 200 كلية عالميا لأول مرة بتصنيف Times الإنجليزي

تسليم اسطوانات الكتب الالكترونية للطلاب الجدد بآداب عين شمس

تسليم أسطوانات الكتب الإلكترونية للطلاب الجدد بآداب عين شمس

ترشيحاتنا

تأييد حكم حبس لاعب النادي الاهلي سنة لدهسه سيدة

قرار عاجل من الكويت عن رواتب المعلمين الوافدين خلال أزمة كورونا

تجربة مذهلة.. أب وأم يصران على نقل عدوى كورونا لأطفالهما.. والنتيجة مفاجأة

أخبار النادي الأهلي.. تأييد حبس نجم الفريق.. حجم إصابة آجاي

اكتشفنا أسماء متوفين وأطفال.. الحكومة: فلترة مستحقي منحة العمالة غير المنتظمة

شادي محمد يقصف جبهة خالد الغندور بسبب نهائي أبطال إفريقيا.. شاهد

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على فوائد البرتقال

الصحة العالمية تحذر والحكومة تستعد.. حقيقة الموجة الثانية لـ كورونا في مصر

فستان جريء.. شقيقة هنا الزاهد تثير الجدل بإطلالة جذابة .. شاهد