استلام أسطوانات الكتب الإلكترونية بآداب عين شمس .. اليوم

أعلنت كلية الآداب جامعة عين شمس عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك" عن موعد استلام أسطوانات الكتب الالكترونية.
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وأضافت الكلية ان استلام اسطوانات الكتب الالكترونية لطلاب المستوى السابع فقط يوم غد الموافق 19 / 11 / 2020 من الساعة 9 صباحا الي 1 ظهرًا .
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- طلاب المستوى السابع قسم اللغة الفرنسية
التوجه إلي مكتب العلاقات العامة بالدور الأول
- طلاب المستوى السابع قسم اللغة الإنجليزية
التوجه إلي مكتب العلاقات العامة بالدور الأول
- طلاب المستوى السابع قسم الحضارة الأوروبية القديمة
التوجه إلي صالة رعاية الشباب
- طلاب المستوى السابع قسم اللغة العبرية
التوجه إلى مكتب ساعة الميقات بجوار النافورة
ونوهت الكلية بأن استلام الاسطوانات بكارنيه الكلية للعام الجامعي 2020/2021.
ووقع اليوم الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس ، مع اسامة لطفى الأحمر ، محافظ المنطقة ٢٤٥١ الروتارية مصر ، بروتوكول تعاون مشترك بين كلية الدراسات العليا للطفولة، ومركز رعاية الأطفال ذوى الاحتياجات الخاصة بجامعة عين شمس و المنطقة الروتارية ٢٤٥١ ممثلة فى لجنة الخدمة المهنية .