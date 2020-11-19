استلام أسطوانات الكتب الإلكترونية بآداب عين شمس .. اليوم

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وأضافت الكلية ان استلام اسطوانات الكتب الالكترونية لطلاب المستوى السابع فقط يوم غد الموافق 19 / 11 / 2020 من الساعة 9 صباحا الي 1 ظهرًا .

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- طلاب المستوى السابع قسم اللغة الفرنسية

التوجه إلي مكتب العلاقات العامة بالدور الأول

- طلاب المستوى السابع قسم اللغة الإنجليزية

التوجه إلي مكتب العلاقات العامة بالدور الأول

- طلاب المستوى السابع قسم الحضارة الأوروبية القديمة

التوجه إلي صالة رعاية الشباب

- طلاب المستوى السابع قسم اللغة العبرية

التوجه إلى مكتب ساعة الميقات بجوار النافورة

ونوهت الكلية بأن استلام الاسطوانات بكارنيه الكلية للعام الجامعي 2020/2021.