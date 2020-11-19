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مرأة

احذرها.. مضاعفات خطيرة لـ فيروس كورونا

الخميس 19/نوفمبر/2020 - 12:00 ص
صدى البلد
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آلاء حسن
مع انتشار الموجة الثانية لفيروس كورونا تشير العديد من فرق البحث التي كتبت في مجلة Radiology إلى أن جلطات الدم تلعب دورًا مهمًا في سبب إصابة بعض الأشخاص بمرض خطير من COVID-19.

وفقا لموقع medical، تستمر حصيلة الوفيات الناجمة عن COVID-19 في الارتفاع يوميًا لكن كيف يتسبب فيروس SARS-CoV-2 ، الفيروس التاجي الجديد الذي يسبب المرض ، في الوفاة ، لا يزال غير مفهوم، وتظهر التقارير السريرية أن الأشخاص المصابين بـ COVID-19 الحاد يصابون بالالتهاب الرئوي ومتلازمة الضائقة التنفسية الحادة وفشل العديد من الأعضاء.

ويسلط الخبراء الآن الضوء على أن نسبة كبيرة من المصابين بفيروس COVID-19 الحاد تظهر عليهم علامات جلطات دموية ، والتي يمكن أن تؤدي إلى مضاعفات تهدد الحياة، فتجلط الدم آلية طبيعية استجابة للإصابة وعندما تتشكل الجلطة الدموية داخل الأوعية الدموية ، يمكن أن تقيد تدفق الدم تُعرف بالخثرة، ويمكن أن تؤدي إلى حالات طوارئ طبية شديدة.

ولم يتضح تمامًا كيف يتطور ضيق التنفس أو ضعف التهوية الرئوية حتى الموت، ويوضح البروفيسور إدوين فان بيك من معهد كوينز للأبحاث الطبية بجامعة إدنبرة في المملكة المتحدة في جميع أنحاء العالم ، أنهويتم التعامل مع COVID-19 كمرض رئوي أساسي من تحليل جميع البيانات الطبية والمخبرية والتصويرية الحالية المتوفرة حول COVID-19 ، أصبح من الواضح أن الأعراض والاختبارات التشخيصية لا يمكن تفسيرها من خلال ضعف التهوية الرئوية وحدها.

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