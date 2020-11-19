BBC تحقق في المقابلة الشهيرة مع الأميرة ديانا حول فضيحة زواجها.. والأمير ويليام يعلق

أعلنت هيئة الإذاعة البريطانية بي. بي.سي، أنها فتحت تحقيقًا فوريًا يتعلق بالوسائل التي اتبعت لإقناع الأميرة ديانا بإجراء مقابلة عام 1995 كشفت فيها الأخيرة تفاصيل عن حياتها الزوجية المضطربة مع الأمير تشارلز.





وقالت الهيئة إنها وافقت على تعيين القاضي السابق في المحكمة العليا جون دايسون لتولي التحقيق الذي يأتي بعد طلبات متكررة من تشارلز سبنسر شقيق الأميرة الراحلة.





وزعم سبنسر أن مراسل البرنامج الشهير "بانوراما" مارتن بشير الذي أجرى المقابلة، أطلعه على وثائق مزورة لإقناع أخته بالمشاركة.





ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البربطانية، فإن المقابلة التي بثت في نوفمبر 1995، ظهرت فيها ديانا وهي تتحدث عن انهيار زواجها.





وقالت الأميرة الراحلة عبارتها الشهيرة إنه "كان هناك ثلاثة أشخاص" في زواجها، هي وتشارلز وكاميلا باركر باولز، كاشفة أيضا عن علاقات لها خارج إطار الزواج.





وكشفت "ديلي ميل" أن بشير استخدم أساليب ملتوية لإقناع ديانا بإجراء المقابلة، منها الادعاء بأن موظفيها تلقوا أموالا للتجسس عليها.





ونقلت الصحيفة عن الأمير وليام، نجل الأميرة ديانا، قوله إنه يرحب بتحقيق بي.بي.سي، قائلًا إنه سيساهم في نشر الحقيقة.





وأضاف الأمير وليام: "إجراء تحقيق مستقل هو خطوة في الاتجاه الصحيح".



