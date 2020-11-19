لشباب دائم.. طريقة عمل ماسك جوزة الطيب

تحلم كل سيدة بشباب دائم، فإذا كنت من ضمن هؤلاء يمكنك عمل ماسك جوز الطيب.





لا تقتصر جوزة الطيب على فوائدها الصحية فقط ولكن لديها فوائد أخرى جمالية أيضا.







ذكر موقع "Boldsky" أن ماسك جوزة الطيب مع القرفة يمكن أن يساعد على التخلص من حب الشباب كما يمنح بشرة صحية مشرقة.





ويساعد ماسك جوزة الطيب مع القرفة في الحفاظ على مظهر البشرة شابة ومتوهجة.







مكونات ماسك جوزة الطيب:

قرفة بودرة

جوزة الطيب بودرة

زبادى

طريقة استخدام ماسك جوزة الطيب

- ملعقة من مسحوق جوزة الطيب واضيفي بعض من مسحوق القرفة.

- أضيفي بعض الزبادي لعمل معجون سميك وضعيه على الوجه

- اغسلي الوجه بالماء ثم جففيه بلطف.

