تعرف على موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب المدارس | تفاصيل

موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب المدارس ، أمر يشغل حاليا بال معظم اولياء الامور والطلاب ، وفي هذا التقرير ينشر موقع صدى البلد كل ما تريد معرفته بهذا الشأن.





قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن يكون موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الحالي 2020/2021 لصفوف النقل والشهادة الإعدادية ، يوم السبت 23 يناير 2021.





وقالت وزارة التربية والتعليم أنه قد تم تحديد موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول تنفيذا لـ الخريطة الزمنية الرسمية الذي أقرها المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي ، للعام الدراسي 2020/2021.





وأشارت وزارة التربية والتعليم ، إلى أن امتحانات الفصل الدراسي الأول تعتبر ضمن أيام الدراسة الفعلية ، وتحتسب ضمن نسبة الحضور المنصوص عليها قانونا.





وأوضحت وزارة التربية والتعليم ، أنه بالنسبة لـ اجازة نصف العام ، فمن المقرر أن تكون مدتها أسبوعان تبدأ من السبت 6 فبراير 2021 ، وتنتهي الخميس 18 فبراير 2021 .





ولفتت وزارة التربية والتعليم ، إلى أن هذه ما سبق ذكره بشأن موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول يشمل جميع مراحل التعليم المختلفة للمدارس الرسمية والرسمية للغات والخاصة والخاصة للغات.





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وكان الفصل الدراسي الاول من العام الدراسي الحالي 2020/2021 ، قد انطلق رسميا يوم السبت 17 أكتوبر 2020 ، إلى الخميس 5 فبراير 2021.





وكان قد أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الدولة أعدت العدة لاستكمال العام الدراسي أيا كان الموقف الخاص بكورونا في مصر سواء كانت المدارس مفتوحة او مغلقة.





وقال وزير التربية والتعليم ، إننا قادرون على ادارة العام الدراسي الحالي في ظل وجود كورونا بشكل محترف، فلدينا هذا العام 10 أضعاف القدرة التي كنا نمتلكها العام الدراسي الماضي.





وأضاف وزير التربية والتعليم : الطالب سيحاسب على المحتوى الدراسي الخاص بالعام الدراسي الحالي مهما كانت الظروف.





وأوضح وزير التربية والتعليم : أعداد المصابين بكورونا أقل بكثير من تخوفاتنا ، وبالتالي لا داعي للجدل والبلبلة.





وأكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن حالات كورونا في المدارس لم تتعدَ منذ بدء الدراسة حتى الآن 300 حالة فقط لا غير.





وقال وزير التربية والتعليم، في تصريحات تليفزيونية، إن العدد يؤكد أن الوضع مطمئن جدا، لأن نسبة الإصابة قليلة جدا مقارنة بإجمالي عدد الطلاب في مصر البالغ عددهم 23 مليون طالب و2 مليون معلم وإداري.





وقال : على الناس أن تثق في اجراءات الدولة لحماية المواطن واستكمال الحياة بشكل طبيعي.





وأشار وزير التربية والتعليم ، إلى أن الوزارة أتاحت للطلاب الخائفون من كورونا أن يحولوا لنظام المنازل هذا العام ويتحمل مسئولية تعليمه ثم يؤدي الامتحانات فيما ذاكره.





وأوضح وزير التربية والتعليم ، أنه لا يمكن لوزارة التربية والتعليم أن تسمح بفوضى الحضور والغياب في المدارس بالنسبة للطلاب النظاميين ، لافتا إلى أنه لن يتم رفع الغياب من المدارس في أيام حضور الطلاب في المدارس ، لإن تسجيل الحضور والغياب يساعدد على قياس مدى الالتزام ، ومعرفة مدى عدالة توزيع المعلمين ، وحجم الكثافات في الفصول حاليا .





وأكد وزير التربية والتعليم ، أن لجنة إدارة الأزمات تقوم بعمل كبير على الأرض لمتابعة تطورات وضع وباء فيروس كورونا في مصر ، والامور تحت السيطرة.





وقال وزير التربية والتعليم : الدولة مابتخبيش حاجة ، وكورونا مش حاجة نهزر فيها ، وهناك تقريرين يعرضوا عليا يوميا عن كل ما يحدث في المدارس من مديريات التعليمية والصحة ، كما يعرض عليا أيضا تقريرا مفصلا عن كل ما يتم تداوله من شائعات على السوشيال ميديا يوميا.





وعبر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني عن استياءه الشديد من تراخي بعض الاهالي في مسألة السماح للأبناء بالنزول للمدرسة حتى لو درجة حراراتهم عالية ، حيث قال : تأكدوا من أن ابنكم سليم قبل النزول لمدرسته حفاظا عليه وعلى من حوله في المدرسة.





ولفت وزير التربية والتعليم ، إلى أن الغياب لن يحسب للطالب الذي تغيب عن مدرسته لأسباب طبية أو مرضية ، مؤكدا أنه لن يكون هناك أي تعنت مع الطلاب في هذا الشأن في أي مدرسة في مصر.





وقال وزير التربية والتعليم : أن الوزارة جعلت حصص المدرسة تنتقل إلى التليفزيون عبر القنوات التعليمية ، وذلك استعدادا لأسوأ السيناريوهات التي قد تكون متوقعة بشأن وضع فيروس كورونا في مصر.





وأضاف وزير التربية والتعليم : لقد أطلقنا بالفعل قناة مدرستنا يوم 15 أكتوبر التي تقدم حصص للطلاب من الصف الرابع الابتدائي حتى الثالث الاعدادي ، بأفضل الاساتذة الذين يستخدمون طرق شرح متطورة ، لافتًا إلى أن هذه القناة قد حظيت بمتابعة كبيرة من جانب الطلاب منذ بدء انطلاق بثها على النايل سات.





وأوضح وزير التربية والتعليم ، انه كان من المفترض أن يتم اطلاق قناتين جديدتين أمس الأحد ، احداهم للصفوف من الاول الى الثالث الابتدائي ومن الاول للثالث الثانوي العام ، والاخرى لبث الحصص لطلاب التعليم الفني ، إلا أن إطلاق هاتين القناتين قد يتم تأجيله لصعوبة الإنتاج .





وأكد وزير التربية والتعليم انه يطمئن اولياء الأمور والطلاب ان هذا التأجيل هو تأجيل لمدة أيام فقط ، حيث تحاول الوزارة العمل على اطلاق قناة مدرستنا 2 الخاصة بأولياء امور تلاميذ الصفوف من الاول إلى الثالث الابتدائي ، بالاضافة لتقديمها حصص لطلاب الصفوف من الاول حتى الثالث الثانوي.





وأشار وزير التربية والتعليم ، إلى أن استديوهات قنوات مدرستنا ليست استديوهات تقليدية ، مؤكدًا أنها استديوهات مجهزة على أعلى مستوى بالشاشات التفاعلية واجهزرة الكمبيوتر و الانترنت ، كما تم الاستعانة في هذه القنوات بأفضل الاساتذة لتوفير خدمة تعليمية متميزة لجميع فئات الطلاب من افقر طالب في مصر لأغنى طالب في مصر بلا تفرقة.



