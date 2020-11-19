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أخبار العالم

لقاح ضد كورونا: نتائج أكسفورد تظهر استجابة مناعية قوية لدى كبار السن

الخميس 19/نوفمبر/2020 - 08:59 م
نبأ سار لكبار السن
نبأ سار لكبار السن بشأن لقاح أكسفورد ضد كورونا
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شيماء مصطفى
أظهر اللقاح الذي تنتجه جامعة أكسفورد ضد فيروس كورونا، استجابة مناعية قوية لدى كبار السن الذين يبلغون من العمر 60 و70 عاما، ما يزيد الآمال في إمكانية أن يحمي هذا اللقاح الفئات العمرية الأكثر عرضة لخطر الوباء.


ووفقًا لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، قال الباحثون إن نتائج المرحلة الثانية للقاح أكسفورد، التي تستند على 560 متطوعًا بالغًا يتمتعون بصحة جيدة، كانت مشجعة.


وأضافت الهيئة أنهم يختبرون أيضًا ما إذا كان اللقاح يوقف الأشخاص عن نشر الوباء في تجارب المرحلة الثالثة الأكبر.


ومن المتوقع ظهور نتائج مبكرة من هذه المرحلة الحاسمة في الأسابيع المقبلة.


وكانت 3 لقاحات وهي فايزر - بايوتنك وسبوتنيك وموديرنا، أعلنوا عن بيانات جيدة بعد ظهور تجارب المرحلة الثالثة، حيث اقترح أحدهم حماية 94 ٪ من الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا من خطر الإصابة بفيروس كورونا.


ولفتت "بي بي سي"، إلى أن بيانات أكسفورد مأخوذة في مرحلة مبكرة تختبر سلامة اللقاح واستجابة الجسم له، ولكن على المدى الطويل من المحتمل أن يكون هذا اللقاح أسهل في الاستخدام لأنه لا يحتاج إلى تخزينه في البرودة الشديدة.


وطلبت حكومة المملكة المتحدة 100 مليون جرعة من لقاح أكسفورد، مقارنة بـ 40 مليون جرعة من لقاح فايزر و5 ملايين من لقاح موديرنا.


وكان شركة بايونتيك الألمانية لصناعة الدواء، أعلنت اليوم الخميس، أنه من الممكن إطلاق لقاح فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، المشترك مع فايزر الأمريكية في ديسمبر الجاري.


وكانت شركتا فايزر وبايونتيك أكدتا أنهما قد تتحصلان خلال الشهر المقبل على موافقة الهيئات التنظيمية الأمريكية والأوروبية على الاستخدام الطارئ للقاحهما لفيروس كورونا بعدما أظهرت نتائج التجارب النهائية أن نسبة نجاح اللقاح 95 % وعدم وجود أعراض جانبية خطيرة له.


يذكر أن شركة فايزر أعلنت أمس الأربعاء، عن ارتفاع نسبة فعالية لقاح فيروس كورونا الذي تنتجه إلى 95%. 


وذكرت الشركة أن تحليلا نهائيًا لتجربة المرحلة الثالثة من لقاح فايزر ضد فيروس كورونا أثبت أنه فعال بنسبة 95٪ في الوقاية من فيروس كورونا، حتى عند كبار السن. 


وأكدت أنه لم يتسبب في مخاوف خطيرة تتعلق بالسلامة، وفقًا لما نقلته شبكة "سي إن إن" الأمريكية.


وتوقعت شركة بايو إن تيك الألمانية وشريكتها فايزر الأمريكية، أن يتم تسجيل اللقاح الجديد رسميًا قبل انتهاء الشهر الجاري. 


ويعمل اللقاح على تخليق أحماض نووية تحفّز الخلايا في جسم الإنسان على إنتاج بروتينات مشابهة للفيروس، ومن شأن تلك البروتينات إثارة الاستجابة المناعية لجسم الإنسان ضد فيروس كورونا.


وصرّح رئيس ومدير عام شركة فايزر ألبير بورلا في بيان أنه "بعد أكثر من ثمانية أشهر على بدء (تفشي) أسوأ وباء منذ أكثر من قرن، نعتقد أن هذه المرحلة تمثل خطوة مهمة إلى الأمام بالنسبة للعالم في معركتنا ضد كوفيد-19".


وأضاف "المجموعة الأولى من نتائج المرحلة الثالثة من تجربتنا للقاح ضد كوفيد-19، أعطت الدليل الأولي على قدرة لقاحنا على الوقاية من الوباء.


ولدى "فايزر" اتفاق لبيع 100 مليون جرعة من لقاحها لحكومة الولايات المتحدة، وتتيح لها خيار شراء 500 مليون جرعة إضافية. وتجري الشركة محادثات مع حكومات أخرى، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي، حول صفقات مماثلة.


ومن جانبها علقت منظمة الصحة العالمية، على إعلان شركة فايزر نجاح لقاح فيروس كورونا، قائلة إن التجارب إيجابية للغاية.


وأوضحت أن العالم يحتاج إلى 4.5 مليار دولار في 2021 لتمويل منتجات تتعلق بكورونا بما فيها اللقاح.
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