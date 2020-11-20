الأتربة تدمر طلاء سيارتك دون أن تعلم

تعتبر العناية بالسيارة وتنظيفها بشكل مستمر من أهم العوامل التي تحافظ على رونق طلاء السيارة لفترة طويلة لحمايتها من التلف، وشدد نادي السيارات الالماني على اهمية عدم ترك الاتساخات على طلاء السيارة لفترة طويلة .



واكد على ضرور إزالة جميع انواع الاتساخات غير العادية مثل فضلات الطيور والصمغ أوي ترسبات أهرى على الفور ، كما اشار النادي الألماني إلى أهمية غسل هذه الاتساخات في البداية بالماء ، وذلك حتى لا يتعرض الطلاء للخدش نتيجة الاجزا الصلبة بها .



كما نصح الخبراء باستخدام اسفنجة ناعمة مع بعض الماء عند غسل الأماكن الحساسة في السيارة ، وذلك مثل اغطية المصابيح الامامية والخلفية ، وفي حال عدم قدرة الماء فقط على إزاله هذه الأتساخات يمكن اللجوء للمواد المنخصصة في تنظيف الطلاء والاسطح.



ويعتقد البعض أن الأتربة تحمي طلاء السيارة، وكان تعليق خبير السيارات الألماني كلاوس بالاوف على هذا الاعتقاد بأن لا اساس لة من الصحة حيث أن رواسب الأوساخ فوق الطلاء تسبب في إحداث خدوش به، كما ترتبط الأوساخ بشكل كبير بالملح والرطوبة، وهو ما يشكل بيئة صالحة للصدأ علي المدي البعيد.





كما أن بعض السائقين يعتقد أن سبراي ازالة الدهون و الاوساخ المنزلية يمكنه تنظيف الجنوط لكن هذه المواد تشتمل على مكونات تضر بالجنط لذلك يجب الاعتماد على مواد التنظيف المخصصة للجنوط، مع استعمال قطعة قماش ناعمة وتجنب المنظفات المنزلية لانها تحتوي علي احماض وهو ما يدمر طبقة العزل بالجنوط و يعجل بتلفها وفقدان لمعانها ، ويرجع ذلك لاتباعهم بعض الأشياء الخاطئة المضرة حول تنظيف السيارات، والمنتشرة بشدة على مواقع التواصل الاجتماعية.



وبعض السائقين يظن أن لمعان طلاء السيارة يدل على عدم حاجتها للتنظيف، وهو اعتقاد خاطئ، حيث قد تتراكم الأتربة الخفيفة على سطح السيارة بشكل غير ملحوظ، الأمر الذي قد يؤذي الطلاء في حال عدم تنظيفها.



لذلك يلجأ كثير من السائقين إلى استخدام الملابس القديمة في تنظيف السيارة، ولكن هذه الملابس مضرة للطلاء نظرًا لخشونتها، حيث يجب استخدام منشفة ناعمة مخصصة لتنظيف طلاء السيارات.

