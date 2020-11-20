وفاة 5 أشخاص في انهيار عقارين.. يوم عاصف وليلة حزينة بالإسكندرية.. شاهد

سيول من الأمطار، ومكعبات الثلج، وأصوات الرعد، وأضواء البرق، مظاهر شهدتها محافظة الإسكندرية منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، في يوم ممطر عصف بالمدينة، وليلة حزينة عاشتها عروس البحر، حيث فاقت الأمطار الطاقة الاستيعابية لشبكات الصرف بالمحافظة، وانهار على اثرها منزلان راح ضحيتهما 5 أشخاص وسقط عدد من المصابين.





وأدت سيول الأمطار التي ضربت المحافظة إلى تراكم المياه في عدد من الشوارع الرئيسية، والجانبية، وسط استمرار سوء الأحوال الجوية وهطول الأمطار بغزارة دون انقطاع على جميع أنحاء محافظة الإسكندرية خلال الساعات الماضية.





كما تسببت الأمطار في غرق بعض الشوارع الجانبية في مختلف المناطق؛ ففي أبيس، تسببت المياه في غلق وحدات عيادات أبيس الثانية، وعدم تمكن العاملين من الدخول والخروج، بسبب ارتفاع منسوب المياه عن الأرض، نظرًا للشتاء غير المسبوق الذي ضرب الإسكندرية بما يفوق قدرة شبكة الصرف في المدينة.

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كما تمت محاصرة مستشفى أطفال الرمل، وعرقلة حركة الدخول والخروج للمستشفى، بسبب المياه المتراكمة في الشوارع، وسط استغاثات من مسئولي المستشفى بغرفة عمليات الصرف الصحي لإزاحة المياه.





وفي محرم بك، أغلقت مياه الأمطار كوبري منشا، وانتقل اللواء محمد الشريف إلى المنطقة لمتابعة عمليات صرف الأمطار واستعادة السيولة المرورية بالمنطقة، كما أغرقت المياه ميدان فيكتور عمانويل في سموحة، وناشد الأهالي الأجهزة التنفيذية بالتدخل لصرف المياه.





وفي ميامي، احتجزت مياه الأمطار المواطنين داخل منازلهم وسط محاولات من الأهالي لصرف الأمطار حتى يتمكنوا من الذهاب لصلاة الجمعة.





وأهابت محافظة الإسكندرية بالمواطنين عدم النزول إلا للضرورة القصوى حتى يتسنى للجهات التنفيذية القيام بأعمالها في كسح وشفط تجمعات المياه من المناطق المتفرقة من المحافظة الساحلية.





وقامت محافظة الإسكندرية برفع درجة الاستعداد والطوارئ القصوى في جميع أجهزتها التنفيذية المعنية للتعامل مع حالة عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية المتوقعة من الهيئة العامة للأرصاد الجوية والتي تشير إلي بدء أمطار متوسطة من بعد ظهر أمس الخميس تزيد شدتها ليلا وتستمر يومي الجمعة والسبت أمطار غزيرة على فترات متقطعة وعلى مناطق متفرقة من أنحاء المحافظة.





وأجرى اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، منذ فجر اليوم الجمعة، جولات بأنحاء المحافظة، وبتواجد جميع الأجهزة التنفيذية، على مستوى أحياء المحافظة، لمتابعة أعمال تصريف مياه الأمطار الغزيرة التي تتعرض لها.





وأكد الشريف أن جميع الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية تتواجد في الشارع لمتابعة أعمال تصريف تجمعات مياه الأمطار الغزيرة التي تتعرض لها المحافظة منذ فجر اليوم، والتي فاقت الطاقة الاستيعابية لمطابق الصرف الصحي وشنايش الأمطار، لافتًا الى أنه تم الاستعانة بسيارات الحي والصرف الصحي لشفط المياه الزائدة عن الطاقة الاستيعابية للمطابق.





وفاة خمسة أشخاص في انهيار عقارين

لقي أربعة أشخاص مصرعهم، من بينهم طفلان وسيدة، في انهيار عقار بحي الجمرك، وسط الإسكندرية، اليوم الجمعة، حيث تمكنت قوات الحماية المدنية بالإسكندرية، من انتشال أربع جثث، وهم طفلان وسيدة، وطبيب.





وانتقل اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إلي العقار المنهار الكائن بحي الجمرك، وذلك بحضور اللواء سامي غنيم مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، حيث تبين من المعاينة المبدئية أن الحادث نتج عنه سقوط سقف الدور الثالث والأخير من العقار حتى سقف الدور الأرضي.





وتابع المحافظ جهود قوات الحماية المدنية والجهات المعنية لإنقاذ أربعة مواطنين محتجزين بالعقار، مكلفا بسرعة اتخاذ كافة الإجراءات للمتضررين، معطيا تعليماته لجميع الجهات المعنية بالتواجد في مكان الحادث، وتكثيف تواجد جميع الأجهزة الأمنية وفرق الدفاع المدني والاسعاف ولجنة الأزمات والكوارث وجميع الأجهزة المعنية.





وفي كرموز، لقي شاب مصرعه، وأصيب شخصان اخران، اليوم الجمعة، في انهيار جزئي لعقار بمنطقة كرموز، التابعة لحي غرب الإسكندرية.





وقالت المهندسة سحر شعبان رئيس حي غرب الإسكندرية ان العقار مكون من طابقين ودور أرضي وصادر لها قرار هدم رقم ٢٤٧ لسنة ٢٠١٥، مشيرة إلى أن سيارات الإسعاف نقلت المصابين إلى المستشفى والجثة إلى المشرحة.





السبت إجازة رسمية بالمدارس والجامعات

ومع استمرار سوء الأحوال الجوية، أعلن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، تعطيل الدراسة غدا السبت الموافق ٢١ نوفمبر ٢٠٢٠، وذلك وفقًا للتقرير الوارد من الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة على أنحاء البلاد، الذى أشار إلى أنه من المنتظر تعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية.





ويستثنى من ذلك القيادات وأطقم العمل والنوبتجيات، وفق الاحتياجات التى يحددها مديرو الإدارات التعليمية.





وفي أول قرار مع توليه منصب رئاسة الجامعة، أعلن الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، قرارًا بتعطيل الدراسة غدًا السبت بجميع كليات ومعاهد الجامعة بالحضور مع استمرارها اونلاين وفقًا للجداول الدراسية المعلنة بالكليات والمعاهد، نظرًا لحالة عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية والأمطار الرعدية الغزيرة التى تشهدها المحافظة وتستمر خلال الساعات القادمة وفقًا للمعلومات الواردة من الهيئة العامة للأرصاد الجوية وخرائط الطقس.





تعطيل العمل بالمصالح الحكومية

وأعلن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، أنه تقرر تعطيل العمل غدا السبت الموافق ٢١ نوفمبر ٢٠٢٠، بجميع المرافق الحكومية عدا مرافق المياه والصرف الصحي والإسعاف والكهرباء وغيرها من المرافق الضرورية، كما تقرر تعطيل الدراسة بجميع المدارس والجامعات. وذلك لمواجهة تلك الظروف والآثار الناجمة عن موجة الطقس السيئ الذي تمر به محافظة الإسكندرية.





وحذر المحافظ المواطنين بعدم النزول من المنازل إلا في حالة الضرورة القصوى، وفي حالة النزول لابد من إتباع جميع إجراءات السلامة والتعليمات المعلنة عنها حفاظا على سلامتهم.