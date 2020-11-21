علماء أستراليون: إصابات كورونا في البلاد أعلى 6 مرات من الحالات المبلغ عنها

تتزايد أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" حول العالم، ومن المحتمل أن يكون العدد الحقيقي للإصابات أعلى بكثير مما يتم الإبلاغ عنه في العديد من الدول ذات الدخل المرتفع حول العالم، خاصة في أوروبا والأمريكتين.

وتشير تقديرات حديثة من "الولايات المتحدة، وأستراليا، وكندا، وكوريا الجنوبية"، و11 دولة في أوروبا، إلى أن الأرقام الرسمية ليست حقيقية لإظهار الحجم الحقيقي لتفشي المرض.





هذا يعني أنه من الأسهل بكثير استخدام هذه الطريقة بدلا من الأساليب الأخرى، وكذلك لأنها لا تعتمد على دولة لديها اختبارات واسعة النطاق، ومن الممكن أن تساعد خبراء الصحة العامة على الاستعداد في المناطق التي لديها قدرة اختبار محدودة.





وقال عالم البيانات ستيفن فيبس: "ببساطة، قمنا بتحليل الإحصائيات الخاصة بعدد الأشخاص الذين توفوا بسبب كوفيد-19 في بلد معين، ثم عملنا بشكل عكسي لمعرفة عدد الأشخاص الذين يجب أن يكونوا مصابين للوصول إلى هذا العدد من الوفيات".





وأضاف: "إن طريقتنا هي طريقة جديدة وسهلة الاستخدام لتقدير معدل الإصابة الحقيقي حيثما توجد بيانات موثوقة عن عدد الوفيات المنسوبة إلى كوفيد-19"، بينما كانت بعض الدول أفضل في الإبلاغ عن هذه الإصابات من غيرها، مثل كوريا الجنوبية، وجد أن العدد الفعلي للإصابات أعلى 2.6 مرة من الأرقام المبلغ عنها ، بينما في إيطاليا ، كان عدد الحالات أعلى 17.5 مرة.





وبشكل عام ، منذ مارس ، تحسنت البلاد حول العالم في طرح اختبار كورونا للجمهور وتثقيفهم عن الأعراض، والتوصل إلى طرق أكثر دقة لاكتشاف العدوى وتتبعها، وعلى الرغم من هذا التحسن، لا تزال الأرقام الدولية مختلفة عن الواقع المحتمل، حتى في أستراليا، التي تتمتع بواحد من أفضل مستويات الاكتشاف من بين جميع الدول الـ 15 التي تمت دراستها ، يقول الباحثون إن معدل الإصابة يمكن أن يظل أعلى بخمس مرات تقريبًا مما يتم الإبلاغ عنه.





و يقول الخبير الاقتصادي كوينتين جرافتون من الجامعة الوطنية الأسترالية: "وجدنا أن إصابات كورونا أعلى بكثير من الحالات المؤكدة في العديد من البلاد، وهذا له آثار مهمة على كل من السيطرة واحتمال الإصابة.. وتثير هذه النتائج أسئلة جادة حول كيفية تعاملنا مع جميع جوانب وباء الفيروس التاجي ، بما في ذلك المراضة المستمرة والآثار الصحية مدى الحياة للأشخاص المصابين ، وكيفية تنفيذ عمليات الإغلاق وإدارتها ، وكيف نتأكد من أننا في القمة من هذا الوباء على نطاق أوسع ".





هذه ليست المرة الأولى التي يجد فيها العلماء تناقضًا بين حالات كوفيد -19 الفعلية والإصابات المبلغ عنها. منذ البداية تقريبًا ، حذر الخبراء من أننا من المحتمل أن نقلل من المدى الحقيقي لانتشار الفيروس خاصة إن تحديد سبب الوفاة من فيروس كورونا ليس بالأمر السهل عندما يكون الاختبار محدودًا ، وغالبًا ما تتداخل الأعراض مع أمراض أخر ، وأولئك الأكثر عرضة للإصابة يعانون من حالات طبية موجودة مسبقًا.





و قارنت العديد من التقديرات حتى الآن معدل الوفيات الإجمالي في عام 2020 بما سيكون عليه عادةً في أي عام آخر، وتتفق معظم النماذج الوبائية على أن عدد الإصابات الفعلية يفوق بكثير عدد الحالات المؤكدة ، ولكن إلى أي مدى وكيف يتغير ذلك بمرور الوقت يكون أقل وضوحًا، لأن البيانات الوبائية محدودة بمستوى اختبار الدولة، ويأتي اختبار الأجسام المضادة مع بعض النتائج الكاذبة، مما يعني أنه إذا كان عدد الحالات منخفضًا، على مستوى السكان، يمكن حتى لعدد قليل من النتائج الخاطئة أن تحرف البيانات.





وأظهر تقدير أجرته دراسة مختلفة في الولايات المتحدة أن عدد الإصابات في أبريل كان أعلى بمعدل من 3 إلى 20 مرة أعلى من عدد الحالات المؤكدة ، وكان معظم ذلك بسبب الاختبارات غير المكتملة، ووجد تقدير آخر باستخدام بيانات الأجسام المضادة في الولايات المتحدة أن عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد كان أعلى 10 مرات مما تم الإبلاغ عنه في مايو.





ويعتمد النموذج الجديد فقط على البلاد ذات الدخل المرتفع التي لديها أنظمة اختبار واسعة الانتشار نسبيًا، ومع ذلك ، أجرت معظم الدول اختبارات أقل بكثير بين سكانها ، مما يشير إلى أن عدد الأشخاص المصابين بـكورونا على مستوى العالم من المرجح أن يكون أكبر بعدة مرات من الأرقام الرسمية.