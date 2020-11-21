حسام موافي يكشف خطورة مرض السكر والتدخين على القلب

قال الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بالقصر العيني، إن هناك ما يُسمى عوامل الخطورة في الشريان التاجي، مشيرًا إلى أن هذه العوامل منها السكر، والكلوسترول، والضغط، والتدخين ومن يتعرض لهذه الأمراض يظل عرضة للإصابة بجلطة في الشريان التاجي بسهولة جدًا.





وأضاف "موافي"، خلال لقائه مع الإعلاميتين أمينة مهدي وإيناس الليثي، ببرنامج "صحتك بالدنيا"، المذاع على قناة "cbc"، اليوم السبت، أن أمراض الشريان التاجي تنقسم إلى إما ذبحة صدرية أو تصلب في الشريان التاجي، بمعنى انسداد أو احتشاء في عضلة القلب؛ مما يُمثل خطورة بالغة على القلب، مشيرًا إلى أن من خطورة الشريان التاجي تعرض الشخص إلى الهبوط في القلب من الجهة اليسرى أو من جهة الرئة؛ مما يُصاب باحتباس هوائي.





وتابع: "من يشعر بنهجان وهو يصعد على السلم رغم أنه مدخن ومريض بالسكر عليه الذهاب فورًا إلى الطبيب لعدم تفاقم حالته وخطورتها على الشريان التاجي وعضلة القلب، مطالبًا الشخص المدخن بسرعة إنهاء التدخين فورًا وبشكل سريع خوفًا على صحته.





وفي سياق منفصل، قال الدكتور حسام موافي أستاذ الحالات الحرجة بطب القصر العيني، إن الكبد له دور في تورم القدمين ومعه أشياء أخرى، كما ان الكبد يفرز مادة تسمى البيتومين وهذه المادة تمنع خروج الماء المتواجد في الدم إلى الخارج وعند تعب الكبد او اصابته يتوقف عن اخراج مادة البيتومين .





وأضاف " موافي " خلال لقائه مع الاعلامي " محمود سعد " في برنامج " باب الخلق " المذاع علي قناه " النهار "، أن الحل الوحيد عند إصابة الكبد هو زراعة كبد.





وأوضح " موافي " ان الكورتيزون يعمل علي حل العديد من المشاكل الصعبة كما ان الناس لديها فكرة سيئة عنه ولكنه في حقيقة الأمر عكس ذلك فقد ساهم الكورتيزون فى انقاذ حياة الملايين .





وأشار " موافي " إلى ان كل 100 شخص يقوم بغسيل كليه هناك 50 منهم بسبب تعاطي الأدوية فيجب علينا تنظيم تعاطي الدواء.





واعرب " موافي " عن أمله فى ألا يتم صرف دواء من الصيدليه الا بروشته لافتاَ الى ان تعاطي الكورتيزون لمدة 10 ايام او شهر لا يؤثر بالسلب على اى شىء .



