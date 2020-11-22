التموين: الإعلان عن خطة تسويق المناطق اللوجيستية والتجارية ببيزنكس 2020

أعلن إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية ورئيس أول بورصة مصرية للسلع، عن مشاركة ورعاية وزارة التموين وجهاز التجارة الداخلية، لمعرض «بيزنكس 2020».









واكد على استغلال هذا الملتقى الناجح لتسويق خطة عمل الجهاز الحالية والتي تتضمن توطين وجذب استثمارات جديدة بهدف إقامة سلاسل تجارية وأسواق متطورة ومناطق لوجيستية ومراكز تجارية ومخازن إستراتيجية، بهدف توفير السلع الغذائية وغير الغذائية للمواطنين فى مختلف المحافظات، وتقليل حلقات التداول وتقليص نسب الفاقد من المنتجات، فضلا عن توفير آلاف فرص العمل، مما ينعكس بشكلٍ إيجابي على الاقتصاد القومي ، وأهمية التوسع في إقامة المناطق اللوجستية المقرر إنشاؤها والتي ستتضمن مراكز للتعبئة والتخزين وسلاسل لتداول السلع وسوق جملة للمنتجات الغذائية وغير الغذائية .









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وأضاف أن الجهاز نجح على مدار العامين الماضيين في طرح العديد من الفرص الاستثمارية تقدر بـ ١٨ مشروعًا في 11 محافظة بمشروعات استثمارية تصل إلى 50 مليار جنيه،.





مؤكدا أن المناخ الاستثماري الراهن في مصر يتيح العديد من الفرص الجاذبة لمزيد من الاستثمارات، وأن جهاز تنمية التجارة لديه خريطة استثمارية تتضمن كافة الاحتياجات لكل محافظة من أنماط تجارية ومتوسط الإنفاق وأيضا متوسط الدخل والخريطة الاستثمارية والأنشطة التجارية منها مناطق لوجيستية والمراكز التجارية وأسواق جملة وأسواق متخصصة والسلاسل التجارية وذلك بغرض استهداف و تغطية كل محافظات الجمهورية.‪









من جانبها قالت ملك العشيري المتحدث الرسمي باسم تحالف بيزنكس ٢٠٢٠ أن رعاية وزارة التموين والتجارة الداخلية تأتي استكمالا للنجاح الذي حققه معرض بيزنكس في دورتيه الأولى والثانية لتسويق فكرة «الفرانشيز» في السوق المصري وجذب العديد من العلامات التجارية الجديدة والتوسع في أنشطة العديد من العلامات التجارية القائمة من خلال توفير التمويل اللازم لهم بمشاركة القطاع المصرفي بقوة في الدورة الثالثة وذلك من خلال مناطق الأعمال بالمعرض.





وأضافت أن مناطق الأعمال بالمعرض، ستضم المنطقة التجارية والتي تضم فرص الامتياز التجاري والشراكة للتوسع بعلامتك التجارية، ومنطقة لتواجد مؤسسات الدعم المالي والبنوك التمويلية، لتسهيل المدفوعات، ومنطقة لمُقدمي الخدمات التي تخدم أصحاب الأعمال والشركات الناشئة لتحسين أداء أعمالهم وزيادة أرباحهم الاستثمارية، والمنطقة العقارية التي تتيح الفرصة لشركات التطوير العقاري بتوفير خيارات مختلفة للمُهتمين في إيجاد عقارات تجارية أو إدارية بهدف الاستثمار الآمن بالمدن الجديدة





يذكر أن تحالف تنظيم معرض بيزنكس ٢٠٢٠ في دورته الثالثة قد أعلن مشاركة ورعاية وزارة التموين وجهاز التجارة الداخلية في دورته القادمة المقرر انطلاقها يومي التاسع والعاشر من ديسمبر المقبل، والتي تأتي هذا العام تحت شعار «جاهزين لبكرة.. راجعين بفرصة» .







