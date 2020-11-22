أستاذ ميكروبيولوجي: 8 سلالات من فيروس كورونا تتحدى العالم

قال الدكتور وليد فيصل، أستاذ الميكروبيولوجي بجامعة الجلالة، إن هناك 8 سلالات من فيروس كورونا حول العالم، ومن الجيد أن يكون هناك تجارب مختلفة للوصول للقاح ضد كورونا، حتى يكون هناك أكثر من سلاح لمواجهة الفيروس.





وأضاف "فيصل"، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أن تأثير بروتكولات العلاج ضد فيروس كورونا مختلفة حسب الحالة، ولا يمكن القول إن هناك دواء واحد له فاعلية قوية على الفيروس، منوها بأنه قد تم سحب أدوية كان يتم استخدامها في السابق.





وأكد أن الالتزام بالإجراءات الاحترازية كارتداء الكمامة، والتباعد الاجتماعي، وغسل الأيدي هو السلاح الأهم والأكثر فاعلية في مواجهة فيروس كورونا، منوها بأن الإحصائيات تشير أن مصاب الكورونا يمكن أن ينقل العدوى لخمسة أشخاص غيره.





من جانبه قال الدكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، إن مصر شهدت ارتفاعا ملحوظا في أعداد الإصابات ب فيروس كورونا منذ بداية شهر نوفمبر، وهو الأمر الذي يعد بداية الموجة الثانية لكورونا، مشيرًا إلى أن هذا الارتفاع يقارب الارتفاع الذي حدث في بعض دول العالم في آسيا ودول أوروبا.



وأضاف "عنان"، في مداخلة هاتفية ببرنامج الآن ، المذاع على فضائية ، "إكسترا نيوز"، أن مصر دخلت الموجة الثانية من جائحة كورونا في أول نوفمبر، موضحًا أن أوروبا وصلت الاصابات فيها لـ 6 أضعاف عدد الإصابات اليومية، موضحًا أن ارتفاع أعداد الحالات لدينا قليل مقارنة بأعداد الإصابات في أوروبا.

وشدد أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، على ضرورة التهوية الجيدة وغسل الأيدي بشكل جاد والاهتمام بنظافة الأماكن لأنه يسهم بشكل كبير في الابتعاد عن الفيروس، مؤكدًا أن الموجة الثانية لن تشهد وفيات بشكل كبير مثلما حدث مع الموجة الأولى بسبب الوعي لدى المواطنين، كما أن المنظومات الصحية في كافة دول العالم أصبح لديها خبرة كافية في التعامل مع الجائحة.



