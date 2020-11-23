شخصيتك من تاريخ ميلادك.. اكتشف ماذا يخبئه برجك

نصيحة علم الابراج:







هذا الأسبوع سيكون متوسط ​​بالنسبة لك. ستكون هناك بعض التحديات خلال هذا الوقت ، لكن على الرغم من ذلك ستتمكن من التعامل مع الموقف.





بالحديث عن المال ..يمكنك الحصول على فرصة رائعة لكسب المال.





إذا استفدت من هذه الفرصة ، فسوف تعزز وضعك المالي





بالحديث عن العمل ، يُنصح الموظفون بأداء عملهم بعناية فائقة في المكتب. خلال هذا الوقت ، قد يؤدي إهمالك إلى إثارة غضب رئيسك في العمل ، وهو أمر غير جيد لعملك بأي شكل من الأشكال.







سيكون هذا الأسبوع متوسطًا بالنسبة لك. يُنصح بإيجاد توازن بين دخلك ونفقاتك. إذا لم تكن علاقتك بزوجك على ما يرام لبعض الوقت ، سيكون عليك توخي الحذر الشديد خلال هذا الوقت.







يمكن أن يتسبب خطأ بسيط في الانفصال بينكما. من الأفضل أن تهتم بسلوكك وكلامك. بالحديث عن صحتك ، يُنصح خلال هذه الفترة بتجنب تناول الأطعمة التي لا معنى لها. بصرف النظر عن هذا ، الآن اعتني بالنظافة أيضً









إذا كنت تحاول الحصول على وظيفة حكومية ، فأنت بحاجة إلى العمل بجدية أكبر. يمكن لرجال الأعمال الحصول على مزايا لائقة.



