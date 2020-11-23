ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

وكيل محمد الشناوي: حارس الأهلي بخير وليس مصابا بكورونا

الإثنين 23/نوفمبر/2020 - 10:43 م
صدى البلد
Advertisements
عبدالحكيم أبوعلم
أكد حازم الحديدي مدير أعمال محمد الشناوي حارس مرمي الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي أن اللاعب سليم تمامًا ولا يعاني من أي شئ.


وقال الحديدي في تصريحات خاصة لصدي البلد أن محمد الشناوي سليم وغير مصاب بفيروس كورونا وكل ما تردد في هذا الشأن مجرد شائعات.

وكشف محمود حمدي الونش مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن خضوعه لفحوصات طبية ولمسحة جديدة اليوم بأحد المستشفيات. 

يأتي هذا بعدما أثبتت المسحة التي خضع لها بالأمس إصابته بفيروس كورونا المستجد، من أجل الاطمئنان على صحته وكشف اللاعب في تصريحات خاصة لصدي البلد أنه يتلقى بروتوكول العلاج بعدما أثبتت نتيجة المسحة التي خضع لها مع الفريق بالأمس إصابته بفيروس كورونا المستجد. 

وأكد المدافع الدولي أنه لا يشعر بأي أعراض على الإطلاق، مشددا على أنه قام بعزل نفسه في منزله ويتابع باستمرار مع الجهاز الطبي للفريق الأبيض. 

و اثبتت المسحة الطبية التي خضع لها لاعبو فريق الزمالك بالأمس قبل مباراة الأهلي المقبلة في نهائي دوري أبطال أفريقيا المقرر لها يوم الجمعة المقبل عن استمرار ايجابية حالة مدحت عيد الهادي المدرب العام وأحمد نادر السيد حارس الفريق الصاعد . 

وكانت المسحة اثبتت سلبية حالة محمد حسن لاعب الوسط على أن يخضع اللاعب لمسحة جديدة بعد يومين وفحوصات طبية للوقوف على حالته في الفترة الحالية. 

ومن المقرر أن يخوض الزمالك تدريبه اليوم على ملعب النادي على أن ينتظم الفريق بعدها في معسكر مغلق بأحد الفنادق القريبة من استاد القاهرة. ويستعد الزمالك لمواجهة الأهلي الجمعة المقبل في نهائي دوري أبطال إفريقيا. 

وكان المغربي أشرف بن شرقي والتونسي فرجاني ساسي ثنائي الزمالك وصلا للقاهرة اليوم وسيخضع اللاعبان لمسحة طبية قبل الانتظام في معسكر الفريق.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

إصابة أسرة سعد سمير بفيروس كورونا

بعد إصابته بكورونا.. تطورات الحالة الصحية لمحمود كهربا ومسحة جديدة اليوم

استمرار إيجابية مسحة مدحت عبدالهادي مدرب الزمالك

إيجابية مسحة وليد عبدون لاعب الزمالك 2003

إيجابية مسحة الونش واللاعب يغيب عن القمة الأفريقية

المسحة الثانية تحسم مصير حمدي الونش مع فيروس الكورونا

ترشيحاتنا

5 علاجات طبيعية من مطبخك تحميك من تجلط الدم

نقف إلى جانب المملكة.. مصر تدين استهداف الحوثيين لمنشآت حيوية في جدة

أول تعليق من ممدوح عيد على صفقة انتقال أحمد سامي لبيراميدز

القومي للبحوث: إنتاج 5 آلاف جرعة من اللقاح المصري فى المرحلة الأولى

إثيوبيا.. آبي أحمد يهدد بهجوم بلا رحمة.. وزعيم تيجراي يرد: شعبي مستعد للموت

بعد أزمة محمد رمضان.. سامي مغاوري يكشف دور الفنانين في النضال ضد إسرائيل

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على عائلة الـSUV لـ MG الصينية .. صور

أحدث تقنية.. معلومات عن تكميم التربو لخسارة الوزن

لخسارة وزن بطريقة سهلة.. التوقيت المناسب لإجراء عملية حزام المعدة