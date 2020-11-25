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القومى للمرأة: العنف المنزلى زاد جدًا ضد السيدات فى فترة الكورونا.. فيديو

الأربعاء 25/نوفمبر/2020 - 11:41 ص
صدى البلد
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آيات أحمد
قالت عضو المجلس القومى للمرأة، هبة باشا، إن المجلس القومى للمرأة بالتعاون مع اليونيسيف والمجلس القومى للأمومة والطفولة أطلقوا مبادرة مهمة اسمها " حاسب على كلامك" لتوعية الناس للابتعاد عن التنمر الإلكترونى خاصة وأن معظم مستخدمى الانسجرام ومواقع التواصل الاجتماعى  من الشباب والبنات.

وأضافت عضو المجلس القومى للمرأة، خلال حديثها ببرنامج " هذا الصباح" المذاع على فضائية " اكسترا نيوز"، أن الحملة تعمل على التوعية من خلال عدم قبول الغرباء على الصفحة، والابتعاد عن التنمر على الصور واستغلالها على مواقع التواصل الاجتماعى.

وأوضحت أن مبادرة رصد احتياجات ومواجهة المرأة المصرية للعنف كانت فريدة من نوعها والأمم المتحدة شكرت مصر على اطلاق تلك المبادرة التى رصدت احتياجات السيدات خلال فترة الكورونا، منوهة أن العنف المنزلى زاد جدًا ضد المراة فى فترة الكورونا خاصة فى فترة الحظر الماضية.

أعلن المجلس القومى للمرأة عن إطلاق حملة "الـ 16 يوم" من الأنشطة لمناهضة العنف ضد المرأة هذا العام ، تحت شعار "كوني"، التى يحتفل بها العالم كل عام فى الفترة من 25 من نوفمبر، الذى يوافق اليوم العالمى للقضاء على العنف ضد المرأة ، حتى 10 من ديسمبر، الذى يوافق اليوم العالمي لحقوق الإنسان.

وأكدت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة أن العنف ضد المرأة قضية عالمية تواجه النساء في جميع أنحاء العالم وتشكل خطرا كبيرا على أمن واستقرار الأسر، وتحتاج إلى الكثير من الجهود التي تتمثل في التوعية والحسم وتكاتف الجميع لايجاد حلول جذرية لها ، مؤكدة أن الدولة المصرية تضع هذه القضية على أولويات عملها وتتقدم بخطوات حثيثة من أجل مواجهة تلك المشكلة الخطيرة.

وأشارت رئيسة المجلس إلى أن حملة الـ 16 يوم من الأنشطة المناهضة للعنف ضد المرأة تهدف إلى رفع الوعي المجتمعي وخلق رأي عام مساند في كل مكان لإحداث التغيير ومناهضة كافة أشكال العنف ضد المرأة والفتاة.

ولفتت إلى أن المجلس القومي للمرأة ينظم هذا العام العديد من الفعاليات والأنشطة الثقافية والتوعوية بمختلف المحافظات على مدار الـ16 يوم من خلال توجيه العديد من الرسائل التوعوية لمناهضة العنف ضد المرأة بكل أشكاله وصوره، وذلك من خلال اللقاءات المباشرة او عبر الانترنت، مع اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية اللازمة التي تضمن سلامة الجميع تجنبا للإصابة بفيروس كوفيد -19 

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