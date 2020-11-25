غداً.. تعليق الدراسة بكليات جامعة بنها لسوء الأحوال الجوية

قرّر الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها تعليق الدراسة غدا الخميس في جميع كليات ومقرات الجامعة المختلفة بالنسبة للطلاب فقط وذلك نظرًا لسوء الأحوال الجوية.









وأكدت الجامعة على تواجد القيادات الأكاديمية والإدارية والجهاز الإداري كالمعتاد على أن تستأنف الدراسة يوم السبت الموافق 28 نوفمبر ٢٠٢٠.





وقالت الجامعة إنه تم رفع حالة الطوارئ والتنسيق مع مسئولى الصيانة فى جميع الكليات لمواجهة أى حالات طارئة وسوء الأحوال الجوية.





كان عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية أصدر قرارا بتعطيل الدراسة غدا الخميس الموافق ٢٦ نوفمبر ٢٠٢٠ بالمدارس والمعاهد الأزهرية وذلك نظرا لاستمرار حالة الطقس السيئة التي تتعرض لها البلاد ، وفقا لتوقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية.





يأتي ذلك فى إطار الحرص على إتاحة الفرصة للأجهزة والجهات المعنية لاتخاذ جميع التدابير اللازمة والتعامل الفورى مع تداعيات حالة عدم الاستقرار فى الطقس وحفاظا علي سلامة المواطنين.





وتهيب محافظة القليوبية المواطنين المسافرين علي الطرق السريعة توخي الحيطة والحذر، حفاظا علي سلامتهم.





تجدر الإشارة إلى أن المحافظ أصدر تعليمات للأجهزة التنفيذية برفع أقصي درجات الاستعداد تحسبا لموجة الطقس السيئ والتي ضربت البلاد منذ الصباح الباكر.





وأكد علي جميع رؤساء المدن والأحياء ورؤساء شركتي مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية والقاهرة الكبري بمتابعه رفع تراكمات المياه الناتجة عن سوء الأحوال الجوية أولا بأول.





وأضاف أنه تم تخصيص الخط الساخن١١٤ ورقم الواتساب ٠١٥٥٥٥٧٣٠٤٠ لتلقي أي بلاغات بشأن الأحوال الجوية.





كما منح محافظ القليوبية العاملين إجازة إستثنائية بالتناوب يوميا فيما بينهم وذلك في إطار خطة الدولة لحماية المواطنين من أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد.





وقال المحافظ إن القرار يسرى على الوحدات المحلية التابعة للمحافظة بكافة مستوياتها ومديريات الخدمات بنطاق المحافظة فيما عدا مديرية الشئون الصحية والتربية والتعليم وما يتبعها، إجازة إستثنائية بالتناوب يوميا فيما بينهم بما يضمن حُسن سير العمل بانتظام على ان تكون نسبة الحضور اليومية بحد ادنى 50% من قوة العمل وذلك اعتبارًا من غد الخميس الموافق 26 نوفمبر 2020 وذلك بناء على قرار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء رقم 719 لسنة 2020 بشأن خطة الدولة الشاملة لحماية المواطنين من أي تداعيات محتملة من فيروس كورونا المستجد.





وأشار المحافظ إلى أن الإجازة الممنوحة مدفوعة الأجر ولا تحسب ضمن الإجازات المقررة قانونًا أو تؤثر على أي مستحقات الموظف المالية.