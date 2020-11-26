من الذهب والألماس.. تعرف على سعر ساعة ياسمين صبري في أحدث ظهور لها

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، صورة جديدة للفنانة ياسمين صبري أثناء حضورها إحدى المناسبات خلال الأيام الماضية.





تألقت ياسمين صبري في الصورة بإطلالة كلاسيك، حيث ارتدت بنطلونا باللون الروز الفاتح مع جاكيت فورمال من نفس اللون ونسقت معهما قميصا أبيض لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات.





وانتعلت ياسمين صبري حذاء ذا كعب عالٍ أنيقا باللون الروز فيما أكملت إطلالتها بحقيبة يد صغيرة الحجم باللون الأصفر وحمل الحذاء والحقيبة توقيع علامة DIOR.





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لفتت ياسمين صبري الأنظار بساعة يد باللون الأحمر من دار الأزياء العالمية Cartier، فهي ساعة أوتوماتيكية 35 ملم مصنوعة من الذهب الوردي عيار 18 قيراطًا ، ومرصعة بـ 48 ماسة مقطوعة بريانت، وقد بلغ سعرها 24900 دولار أمريكي.





ويذكر أن خطفت ياسمين صبري الأنظار بحقيبة متوسطة الحجم باللون البرتقالي من ماركة Hermes، وقد بلغ سعر الحقيبة 19995 دولارا أمريكيا بعد الخصم وهو ما أثار الجدل بين متابعيها على الأنستجرام.





ثم ظهرت ياسمين صبري في إحدي جلسات التصوير وانتعلت ياسمين صبري حذاء أنيقا ذا كعب عالي باللون الأسود من دار الأزياء Saint Laurent يصل سعره إلى 1675 دولارا امريكيا بينما بعد الخصم وصل إلي $1,173، وأكملت إطلالتها بحقيبة يد أنيقة و فخامة باللون الأصفر من ماركة DIOR ووصل ثمنها إلي 4300 دولار، أي ما يقرب من 67 ألف جنيه مصري.





ومن جانب أخر تهتم الكثير من المشاهير و نجمات الوطن العربي بأقتناء الأحذية و الحقائب من الماركات الفخامة و القيمة التي تبلغ ألاف الدولارات، فتعتبر ماركة Hermes من أغلي الماركات العالمية و تتخطي ثمن الحقيبة الواحدة 120000 دولار.





تعتبر الحقائب التي تحمل توقيع Hermes رمزًا للثروة والمكانة، فأغلبها مصنوع من جلد التمساح ويزين الحقيبة قفل رصع بالماس 10 قيراط أو من الذهب الأبيض.





تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعى مجموعة من حقائب الفنانة القديرة شريهان و الفنانة دينا الشربيني أيضا التى كشفت عن أناقتهم وذوقهم الراقي فى اختيار الأزياء التى يظهرن بها في مختلف المناسبات سواء الرسمية أو الكاجوال.



