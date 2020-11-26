شاهد.. أمطار غزيرة على الدقهلية

يسود محافظة الدقهلية طقس سئ حيث هطلت الأمطار بغزاره منذ صباح اليوم الخميس على قرى ومدن للمحافظة حيث صاحبها انخفاض شديد في درجات الحرارة ورياح شديده
وقام اصحاب المحلات بإغلاق الابواب وخلت الاسواق التجارية من المواطنين الذين حرصوا على التوجه لمنازلهم فور هطول الامطار الغزيرة .
فيما أعلنت المحافظة حالة الطوارئ بين الأجهزة التنفيذية لمواجهة الأمطار، حيث انتشرت سيارات شفط المياه في الأماكن التى تشهد تجمعات مياه الأمطار لسحبها أولا بأول حتى لا تتسبب في أى خطورة على المباني.
و استعدت شركة مياه الشرب والصرف الصحى ومجالس المدن والمراكز والأحياء، لتطهير بالوعات الأمطار لتصريف المياه اولا بأول
وقرر الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية تعليق الدراسة بالمدارس لليوم الثانى بنطاق محافظة الدقهلية، وذلك نظرا لسوء الاحوال الجوية، و حرصا على سلامة التلاميذ و الطلاب، وذلك نظرا لسوء الأحوال الجوية وسقوط الأمطار وحفاظا على سلامة الطلاب ابناء الدقهلية
وتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الأربعاء طقس لطيف مع احتمال انخفاض في درجات الحرارة على القاهرة البلاد نتيجة نشاط الرياح وكذلك على السواحل الغربية خلال ساعات النهار، مع احتمال سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة، ويكون الطقس مائل للبرودة ليلًا.
وتتكون الشبورة المائية صباحا ويكون الطقس في غالب أوقات اليوم لطيف على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، معتدل على شمال وجنوب الصعيد وسيناء
وحذّرت من انخفاض درجات الحرارة، ونشاط الرياح على بعض الجهات ما يزيد من برودة الطقس فيها.
كما توقعت الأرصاد سقوط أمطار غزيرة رعدية على السواحل الشمالية الغربية بمحافظات الإسكندرية، "مطروح ودمياط والبحيرة رشيد، وبورسعيد، وجنوب وشمال سيناء، فيما تتعرض محافظات الشرقية، والغربية، والمنوفية، وكفر الشيخ، والدقهلية لسقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة.
وتنخفض درجات الحرارة وتنشط الرياح على السواحل الشمالية والوجه البحري ما يزيد من الإحساس ببرودة الجو..
كما تتوقع هيئة الأرصاد أن يشهد طقس يوم غدٍ الخميس، أمطارا غزيرة تكون رعدية أحيانا على محافظات الإسكندرية ومطروح السلوم
ورشید ودمياط وبورسعيد والعريش ورفح )
وتتكاثر فرص سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة، تكون رعدية أحيانا، على بعض المناطق من الوجه البحري على محافظات كفر الشيخ والبحيرة والدقهلية والغربية والشرقية والمنوفية.
وقام اصحاب المحلات بإغلاق الابواب وخلت الاسواق التجارية من المواطنين الذين حرصوا على التوجه لمنازلهم فور هطول الامطار الغزيرة .
فيما أعلنت المحافظة حالة الطوارئ بين الأجهزة التنفيذية لمواجهة الأمطار، حيث انتشرت سيارات شفط المياه في الأماكن التى تشهد تجمعات مياه الأمطار لسحبها أولا بأول حتى لا تتسبب في أى خطورة على المباني.
و استعدت شركة مياه الشرب والصرف الصحى ومجالس المدن والمراكز والأحياء، لتطهير بالوعات الأمطار لتصريف المياه اولا بأول
وقرر الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية تعليق الدراسة بالمدارس لليوم الثانى بنطاق محافظة الدقهلية، وذلك نظرا لسوء الاحوال الجوية، و حرصا على سلامة التلاميذ و الطلاب، وذلك نظرا لسوء الأحوال الجوية وسقوط الأمطار وحفاظا على سلامة الطلاب ابناء الدقهلية
وتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الأربعاء طقس لطيف مع احتمال انخفاض في درجات الحرارة على القاهرة البلاد نتيجة نشاط الرياح وكذلك على السواحل الغربية خلال ساعات النهار، مع احتمال سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة، ويكون الطقس مائل للبرودة ليلًا.
وتتكون الشبورة المائية صباحا ويكون الطقس في غالب أوقات اليوم لطيف على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، معتدل على شمال وجنوب الصعيد وسيناء
وحذّرت من انخفاض درجات الحرارة، ونشاط الرياح على بعض الجهات ما يزيد من برودة الطقس فيها.
كما توقعت الأرصاد سقوط أمطار غزيرة رعدية على السواحل الشمالية الغربية بمحافظات الإسكندرية، "مطروح ودمياط والبحيرة رشيد، وبورسعيد، وجنوب وشمال سيناء، فيما تتعرض محافظات الشرقية، والغربية، والمنوفية، وكفر الشيخ، والدقهلية لسقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة.
وتنخفض درجات الحرارة وتنشط الرياح على السواحل الشمالية والوجه البحري ما يزيد من الإحساس ببرودة الجو..
كما تتوقع هيئة الأرصاد أن يشهد طقس يوم غدٍ الخميس، أمطارا غزيرة تكون رعدية أحيانا على محافظات الإسكندرية ومطروح السلوم
ورشید ودمياط وبورسعيد والعريش ورفح )
وتتكاثر فرص سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة، تكون رعدية أحيانا، على بعض المناطق من الوجه البحري على محافظات كفر الشيخ والبحيرة والدقهلية والغربية والشرقية والمنوفية.