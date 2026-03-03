أحمد صبور : كنت ضد ترشح والدي لرئاسة نادي الصيد

كشف المهندس أحمد حسين صبور رئيس مجلس الإدارة لشركة الأهلي صبور للتطوير العقاري، عن تجربته الشخصية في تقييم دور والده في العمل التطوعي ومشاركته في رئاسة نادي الصيد: "لما جه والدي يترشح لرئاسة النادي، أنا كنت ضد الفكرة، قلت له: وقتك ليه؟ إحنا عندنا بيزنس، أي دقيقة عندك أنا محتاجك فيها في حاجة أهم من العمل التطوعي".

وأضاف في لقاء مع الإعلامية لميس الحديدي مقدمة برنامج "رحلة المليار"، عبر قناة "النهار": "أنا كنت غلط، كنت عيل صغير لسه شايف رؤية مش مكتملة، والقرار كان على عكس فهمي في البداية. لكن بعدين فهمت أهمية المشاركة المجتمعية ودور والدي في ترك أثر كبير في النادي والمجتمع".

وأشار صبور إلى كيف أن والده استمع لمشورة العائلة: "الشباب كانوا عايزينه يترشح، ورشح نفسه بعد استشارة العيلة، وأنا وعمر وماما. ماما وعمر شجعوه جدًا، وده دليل على توازن العائلة ودعمهم لبعضهم".

واختتم أحمد حسين صبور حديثه بالتأكيد على أهمية تعلم رؤية متكاملة قبل إصدار الأحكام: "الدرس اللي اتعلمته إن أحيانًا الإنسان بيكون شايف جزء صغير من الصورة، لكن التجربة الكاملة بتعلمك قيمة التوازن بين العمل الشخصي والمشاركة المجتمعية، والدي علمني ده عن قرب".