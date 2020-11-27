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تكنولوجيا

أوبو أبرزها.. أفضل 4 هواتف ذكية من حيث الكاميرا

الجمعة 27/نوفمبر/2020 - 01:02 ص
أفضل 4 هواتف ذكية
أفضل 4 هواتف ذكية من حيث الكاميرا
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شيماء عبد المنعم
يصدر كل فترة جيل جديد من الهواتف الذكية، ولذلك يبحث المستخدمون عن أفضل الهواتف الذكية من حيث إعدادات الكاميرا، حيث تتخطي كاميرات الهواتف الذكية هذه الأيام حدود معالجة الصور وعدد الميجابيكسل، نظرًا لأن عدد الميجابكسل يزيد عن الـ 100، فم السهل العثور على هاتف ذكي بجودة صورة ومعالجة تتساوي مع الكاميرات الرقمية DSLR، لذا نقدم إليك فيما يلي أفضل الهواتف الذكية المتاحة في الأسواق من حيث الكاميرا، وفقا لما ذكره "digit".



1. هاتف آيفون 12 برو:

تمنحك أجهزة آيفون الجديدة من آبل أفضل كاميرا بهاتف ذكي، حيث يستخدم الهاتف معالجة صور عالية التقنية لمنح صورك مظهرًا احترافيًا، حيث يحتوي الهاتف على إعداد الكاميرا الثلاثية في الخلف على عدسة بزاوية واسعة وعريضة للغاية لالتقاط أوسع الآفاق ويتم إقرانها بعدسة تليفوتوغرافي، ويمكن لجهاز آيفون 12 برو أيضًا حفظ الصور بتنسيقات HEIF أو JPEG.

2. هاتف Galaxy Note 20 Ultra 5G:

تشتهر هواتف سامسونج بنظامها المتطور وأداء الكاميرا القوى، ويوفر Galaxy Note 20 Ultra 5G، تقنية كاميرا متطورة تتوافق مع البرامج ومعالجة الصور لتمنحك أقصى استفادة من الكاميرا المحمولة، وتقدم لك عدسة OIS بدقة 108 ميجابكسل صورا مركزة عالية الدقة والوضوح، بينما تتيح لك العدسة المقربة بدقة 48 ميجابكسل تكبير الصورة بجودة عالية  مع خاصية الزووم، وتأتي الكاميرا أيضًا مقترنة بمستشعر بدقة 12 ميجابيكسل مما تجعلها تقدم أداء كاميرا لا مثيل له بنظام التشغيل أندرويد.


3. هاتف Vivo X50 Pro:

يأتي هذا الهاتف الرائد مزودا بأربع كاميرات خلفية رباعية، حيث يحتوي هاتف Vivo X50 Pro، على مستشعر مخصص من إنتاج شركة سوني بدقة 48 ميجابيكسل، والذي يعد بأداء تصوير فائق، وتتكون الكاميرات الثلاث الأخرى الموجودة في الهاتف من كاميرا بطول بؤري 50 مللميتر للحصول على لقطات بورتريه ذات مظهر احترافي، وعدسة ماكرو وزاوية عريضة مدمجة في واحدة، عدسة التقريب لتقديم تقريب بصري يصل إلى 5X وزوم فائق 60X، وتجعل هذه الميزات الهاتف متعدد الاستخدامات عندما يتعلق الأمر بكاميرات الهواتف الذكية.

4. هاتف OPPO FIND X2:

يحتوي هذا الهاتف على جميع الميزات المتطورة في كاميراته، حيث يقدم عدسة بزاوية عريضة بدقة 48 ميجابكسل وعدسة بزاوية عريضة بدقة 12 ميجابكسل وكاميرا مقربة بدقة 13 ميجابكسل، إذ تجلب مواصفات الكاميرا الرئيسية مجموعة كبيرة من تحسينات الذكاء الاصطناعي التي تقوم بمعالجة صورك لتمنحك أفضل النتائج.
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