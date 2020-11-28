طارق قنديل: الخطيب أدار ملف المدرب بشكل رائع بعد رحيل فايلر.. فيديو

قال طارق قنديل، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، إن التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا على حساب الزمالك، جاء تتويجا لموسم طويل وشاق.
وأضاف طارق قنديل، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»،" قدمنا بطولة رائعة من بدايتها وحتى نهايتها، ونستحق التتويج بالبطولة".
وأكمل:" فايلر قدم مستوى جيدا مع الأهلى، ولكن الخطيب أدار ملف المدرب بشكل رائع بعد رحيله عن الأهلي، وقام باستقدام الجنوب إفريقي موسيماني".
أبدى العامري فاروق نائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي عن سعادته بعد تتويج الفريق الأول لكرة القدم بلقب دوري أبطال إفريقيا.
وقال العامري في تصريحات إذاعية عبر أثير راديو "الشباب والرياضة": "أبارك لمحمود الخطيب رئيس النادي هو الذي كان متحمل ملف الكرة بالكامل، ومبروك للاعبين والجهاز الفني والجماهير، والزمالك أدى مباراة جيدة، وإن شاء الله المقبل يكون أفضل".
وأوضح: "توقيت الهدف أحدث فارقا كبيرا، وكل فريق كان لديه فرصة أن يحقق البطولة، وتوفيق ربنا كان من نصيب الأهلي".
وأكمل: "اللاعبون والجهاز الفني بذلوا مجهودًا كبيرًا، وظروف كورونا أثرت والغيابات أثرت على أداء الأهلي والزمالك أيضًا".
وأردف: "مباراة محترمة وجيدة وكان ممكن أي فريق يفوز بالبطولة، ونتمنى نحقق شيئًا طيبًا في كأس العالم للأندية".
واختتم: "نعتاد من الأهلي الحسم في اللحظات الأخيرة، والبطولة لم تخرج من مصر، وهذا في النهاية يعود على منتخب مصر".
جدير بالذكر أن الأهلي حقق لقب دوري أبطال إفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه والغائب عن القلعة الحمراء منذ عام 2013.
ظهر مؤمن زكريا، لاعب الأهلي، في مراسم تتويج الفريق بدوري أبطال إفريقيا، بعد فوز الأهلي على الزمالك بنهائي البطولة بنتيجة هدفين لهدف، في المباراة التي أقيمت مساء الجمعة على ملعب القاهرة.
واصطحب الحارس محمد الشناوي، زمليه في الأهلي مؤمن زكريا ليتواجد أمام منصة التتويج حيث حمل كأس البطولة وسط باقي اللاعبين، في لفتة رائعة من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" الذي قدم له دعوة لحضور النهائي.
واستطاع الأهلي حسم لقب دوري أبطال إفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه، على حساب الزمالك الذي كان يسعى لتحقيق اللقب السادس.
وبتلك النتيجة، تأهل الأهلي لكأس العالم للأندية بعد غياب استمر لسنوات، كما سيخوض مواجهة كأس السوبر الإفريقي يوم 10 ديسمبر المقبل أمام نهضة بركان المغربي الذي حقق لقب الكونفدرالية.