ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

السيسي يتوجه الي مدينة جوبا.. ويلتقي سلفا كير رئيس جمهورية جنوب السودان.. اليوم

السبت 28/نوفمبر/2020 - 06:29 ص
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
Advertisements
محمد عبد المنعم
يتوجه الرئيس عبدالفتاح السيسي صباح اليوم إلى مدينة جوبا لعقد لقاء قمة مع رئيس جمهورية جنوب السودان سلفا كير. 

وقال السفير بسام راضي ،المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، ان زيارة الرئيس إلى جنوب السودان، والتي تعد الأولى من نوعها، ستشهد عقد قمة مصرية - جنوب سودانية، ستتناول مناقشة مختلف الملفات المتعلقة بالتعاون المشترك بين البلدين وسبل تعزيز العلاقات الثنائية، خاصةً على الصعيد الاقتصادي والتنموي، بما يسهم في تحقيق مصالح البلدين الشقيقين وذلك في اطار الإرادة القوية المتبادلة لتعزيز أطر التعاون بينهما.

ومن المقرر أن تشهد القمة المصرية - الجنوب سودانية كذلك التباحث حول أهم التطورات السياسية الخاصة بالقضايا الإقليمية والقارية ذات الاهتمام المشترك.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

الرئيس السيسي يتلقي دعوة للمشاركة في مراسم توقيع اتفاق السلام بجنوب السودان

ترشيحاتنا

وليد شعبان: 3 أسباب وراء نجاح مصطفى غربال فى إدارة نهائي دوري الأبطال

رامز جلال ينشر فيديو كوميديا لتوقعاته لمباراة الأهلي والزمالك ويعلق: الحمد لله

متاحة لمدة 10 أيام.. خطوات وشروط حجز شقة ضمن الإعلان الـ14 للإسكان الاجتماعى

صن داونز يهنئ الأهلي وموسيماني على التتويج بدوري أبطال أفريقيا

هل يقع طلاق مريض السكر عند الغضب الشديد ؟..الإفتاء تجيب

حسين الشحات يروي كواليس طرده مع لاعب الزمالك عقب نهائي القرن

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

باحثون صينيون: فيروس كورونا نشأ في الهند وليس وهان

بأمعاء الخنازير.. شاهد شجار غريب بين نواب البرلمان التايواني| فيديو

ملقاة على الطريق.. شاهد سعودي يعثر على شنطة سفر بداخلها جثة | صور