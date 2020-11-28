ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

لحصولها على أرفع وسام مدني بكندا.. وزيرة الهجرة تهنئ الدكتورة هدى المراغي

السبت 28/نوفمبر/2020 - 09:35 ص
وزيرة الهجرة
وزيرة الهجرة
Advertisements
سعيد العربي
هنأت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج، الدكتورة هدى المراغى على حصولها ارفع وسام مدنى فى كندا Order of Canada من الحاكم العام لكندا لإسهاماتها فى مجال التصنيع والهندسة الميكانيكية.

وقالت الوزيرة على صفحتها بموقع فيس يوم "وصول د.هدى المراغى على ارفع وسام مدنى فى كندا Order of Canada من الحاكم العام لكندا لاسهاماتها فى مجال التصنيع والهندسة الميكانيكية، د.هدى هى اول سيدة عميد لكلية الهندسة الإلكترونية وحصلت قبل كده على وسام " اونتاريو" لجهودها العلمية فى مجال الهندسة.

وأضافت: "ما نسيتش بلدها وشاركت فى مؤتمرات مصر تستطيع، وتشرفت بلقاء السيد الرئيس، وزارت معانا مدينة الجلالة واشتغلت هى وزوجها الدكتور وجيه المراغى على نقل خبرتهم لمصر فى حاجات كتيرة جدا، على فكره د.وجيه استاذ ومدير مركز أنظمة التصنيع الذكى قى جامعة وندسور وعضو فى مجلس الاعتماد الهندسى الكندى، وحصل هو كمان على وسام الشرف PEO 2020.

وانتهت" الف مبروك لدكتورة هدى ولدكتور وجيه والف مبروك لمصر.

وكان السفير أحمد أبو زيد سفير مصر لدى كندا ، هنأ الدكتورة هدى المراغى، أحد أقطاب الجالية المصرية في كندا ، لحصولها علي أرفع وسام مدنى في كندا Order of Canada من الحاكم العام ل كندا " جولى باييت" لإسهاماتها في مجال التصنيع والهندسة الميكانيكية داخل وخارج كندا .

وعبرت سفارة مصر فى أوتاوا عن فخرها بهذا الإنجاز العظيم لأحد أعضاء الجالية المصرية في كندا ، لتؤكد أن هذا الإنجاز ليس غريبًا على إنجازات أبناء مصر وبناتها فى الداخل والخارج على مر العصور، والذى سيظل مصدر إلهام لجميع المصريين لمواصلة مسيرة الإنجازات والإبهار علي مستوى العالم.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

تنسيق الجامعات 2020 | تعرف على المعهد العالي للهندسة .. التخصصات والأوراق المطلوبة للتقديم

للطلاب الجدد.. تعرف على أقسام كلية الهندسة جامعة القاهرة

وزيرا الهجرة والإنتاج الحربي يبحثان استعدادات مؤتمر مصر تستطيع بالصناعة

وكيل نقل البرلمان: مؤتمر مصر تستطيع بالصناعة سيكون له دوره في مواكبة مصر للثورة التكنولوجية العالمية

ترشيحاتنا

هل يجوز قراءة أذكار الصباح قبل الفجر ؟.. 7 حقائق لا يعرفها كثيرون

تريزيجيه يحتفل بتتويج الأهلي بدوري الأبطال: أهلاوي وأفتخر

بعد تفشي الفيروس في العالم.. خبير يكشف الفرق بين كورونا في مصر وأمريكا وأوروبا

خلف ظهرها.. لحظة تحبس الأنفاس لـ غزال شرس يفاجئ امرأة| صور

وصول أول فوج سياحي إسرائيلي إلى الإمارات

هاشتاج شكرا محاربي الزمالك يتصدر الترند.. ومغردون: كل الدعم يا رجالة ومعاكم علي الوحشة قبل الحلوة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مواصفات بي ام دبليو bmw m3 وbmw m4 موديل 2021.. صور

سعر ومواصفات جاك jac 2021 s4 اليوم في مصر.. صور

عارضة أزياء تعتزل لنصرة الحجاب وتشكر كورونا.. من هي «حليمة عدن»| صور