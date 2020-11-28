دراسة : نوع من المكسرات يساعد في نسف الدهون

أظهرت دراسة جديدة أن تناول الفستق يمكن أن يساعد في تقليص محيط الخصر لديك.





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ووفقا لموقع "express"، أن يحتوي الفستق الواحد على ثلاثة سعرات حرارية فقط - مقارنة باللوز الذي يحتوي كل منها على 14 سعرًا حراريًا تقريبًا، فهي غنية باللوتين والمعادن وفيتامينات ب وهي مثالية لبداية يومك مغذية.





كما أن الفستق مليء بالألياف التي ستجعلك تشعر بالشبع لفترة أطول، علاوة على ذلك، فقد ثبت أن الفستق تساعد على نسف وحرق الدهون.





وشهد البحث مجموعة واحدة أضافت الفستق إلى وجباتهم الغذائية، لقد تناولوا 20 % من إجمالي سعراتهم الحرارية من الجوز ، مما أدى إلى زيادة البروتين وتناول الدهون الجيدة وخفض الكربوهيدرات (احتوت وجباتهم الغذائية على 51 % من الكربوهيدرات و 20% من البروتين و 29 في % من الدهون).





وحسب موقع "express"، أن المجموعة الضابطة ، التي لم تستهلك الفستق ، تناولت نظامًا غذائيًا يحتوي على 60 % من الكربوهيدرات ، و 15 % من البروتين ، و 25 % من الدهون.





بعد ستة أشهر، كان لدى المشاركين في مجموعة الفستق خصر أصغر (بحوالي 0.7 بوصة)، كما شهدوا انخفاضًا في مجموع نقاط الكوليسترول لديهم بمقدار 15 نقطة. كانت نسبة السكر في الدم لديهم أفضل وكان لديهم التهاب أقل ضررا.









علاوة على ذلك ، أظهرت دراسة أجريت عام 2015 في مجلة جمعية القلب الأمريكية أن الأشخاص الذين يتناولون وجبات خفيفة من المكسرات قد يكون لديهم دهون أقل في البطن من أولئك الذين يتناولون الأطعمة التي تحتوي على الكربوهيدرات.





لذا في حين أن المكسرات - وخاصة الفستق - هي إضافة جيدة لوجبة الإفطار.









وفقًا لـ Livestrong ، تحتوي شطائر البيض على ما يصل إلى أربعة أضعاف الكربوهيدرات منخفضة الجودة مثل البروتين. هذا لأنها مصنوعة من بيضة واحدة فقط وبالتالي فهي منخفضة البروتين ، مما قد يؤدي إلى تناول وجبة خفيفة في وقت لاحق من اليوم.





تشمل الأطعمة الأخرى التي يجب تجنبها في وجبة الإفطار الفطائر والفطائر والخبز والكعك. هذه أيضًا لا تحتوي على ما يكفي من البروتين وهي غنية بالكربوهيدرات.





يعتبر عصير البرتقال أيضًا خيارًا سيئًا للأشخاص الراغبين في إنقاص الوزن.