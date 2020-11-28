بعد حصده جائزة فخر العرب.. ترشيح أبو العينين لـ"فوق التصنيف"

أكد بيار مكروز رئيس جائزة فخر العرب أنه من الطبيعى ترشيح النائب محمد أبو العينين لجائزة سيتم استحداثها من خلال أكاديمية جوائز التميز فى العالم العربى تسمى جائزة "فوق التصنيف".





وقال مكروز خلال تصريحات لبرنامج "صالة التحرير" المذاع عبر قناة "صدى البلد" تقديم الإعلامية عزة مصطفى، إن حصول النائب محمد أبو العينين على جائزة فخر العرب لـ 2020 ليس غريبا فهو مدرسة فى مجاله، لافتا إلى استحداث جائزة أعلى من جائزة فخر العرب خلال العام المقبل.





وأوضح بيار مكروز رئيس جائزة فخر العرب اكاديمية جوائز التميز فى العالم العربى، لها مكاتب بحث فى جميع القطاعات ومكاتب استشارية، تقوم بترشيح الشخصيات، وعند وصول الشخصيات إلى مجلس الإدارة تقوم باختيار فائز.





وتابع رئيس جائزة فخر العرب، أن الهدف من فائدة فخر العرب، تكريم الشخصيات التي لها تأثير فى التنمية الشاملة والاقتصاد والعملالمجتمعي.









وختم بيار مكروز رئيس جائزة فخر العرب حديثه قائلا: "دور محمد أبو العينين ليس خفيا وإذا جاز التعبير فهو فوق التصنيف فهو ومدرسة فى مجاله، ومرشح لجائزة أعلى ستضيفها أكاديمية جوائز التميز فى العالم العربى".









و قالت الإعلامية عزة مصطفى، إن جائزة فخر العرب تكريم لـ نماذج مؤثرة محليا واقليميا، ولمن استطاع تحقيق نجاحات حقيقية على مستوى الوطن العربى وافريقيا.







وتابعت عزة مصطفى خلال برنامج "صالة التحرير" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، أنه تم اختيار النائب محمد أبو العينين لتكريمه بجائزة فخر العرب بناء على إسهاماته ونجاحاته فى مجالات الصناعة والاقتصاد ودوره المجتمعي.



وأضافت عزة مصطفى قائلة: "سألنا النائب محمد ابو العينين عن الجائزة، وصرح أنها دافع للاستمرار وبذل مزيد من الجهد".



ولفتت عزة مصطفى، أن جائزة فخر العرب ليست الجائزة الاولى التى حصل عليها النائب محمد ابو العينين، وحصل على جائزة أفضل نائب فى دول جنوب المتوسط من البرلمان المتوسطى، وجائزة الاقتصاد والدبلوماسية الدولية، وجائزة "نوبل المتوسط" من منظمة البحر المتوسط العالمية.



وتابعت عزة مصطفى، حصل النائب محمد ابو العنين على جائزة افضل صانع في أفريقيا عام 2018 من الاتحاد الافريقى، وجائزة اكبر مصدر لليابان، جائزة السلم الذهبي من إيطاليا والعديد من الجوائز الاخرى .



وقدم النائب محمد أبو العينين رجل الصناعة المصرية، رئيس مجلس إدارة مجموعة كليوباترا، التحية للشيخ زايد وأبنائه خلال تسلم جائزة فخر العرب في دبي في مجال الاقتصاد.



وأضاف أبو العينين، خلال كلمة له، على خلفية تسلم جائزة فخر العرب في دبي، بكل فخر أهدي جائزة فخر العرب إلى كل أم شهيد دفاعا عن الحق، مضيفا أن الشهداء رجال الجيش والشرطة وقفوا لحماية الأمة العربية بأكملها وضد تفتيت العرب.





وقال أبو العينين، عضو مجلس النواب، إن قصص النجاح لا تأتي صدفة، بل بمجهود وعرق وعمل، وأكد أن أول تحد له عمل مصنع وسط صحراء بدون عمالة مدربة وإنه تحدى وقام بعمل منتج من شركة صغيرة لـ شركة عالمية كبيرة وتم احتلال المركز الثالث على العالم.





ولفت إلى أن هناك 20 ألف عامل بشركة سيراميكا وتصدر لـ 106 دول، ونصدر لـ اليابان أصعب سوق بالعالم.