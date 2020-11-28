ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

الخطيب يكشف لأول مرة كواليس التعاقد مع موسيماني

السبت 28/نوفمبر/2020 - 09:58 م
بيتسو موسيماني
بيتسو موسيماني
Advertisements
ريهام بكير
كشف محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي لاول مرة عن كواليس التعاقد مع بيتسو موسيماني لقيادة الفريق 

وقال خلال احتفالية النادي باللاعبين عقب التتويج بدوري ابطال افريقيا عرضت الامر على لجنة الكرة وتحدثت مع الدكتور طه اسماعيل بصفته كان يدير اللجنة سابقا لاخذ رأيه ثم تحدثت مع موسيماني وقلت له الامر ليس سهلا امامك تحدي كبير وهو دوري ابطال افريقيا 

واضاف رد موسيماني طمني حيث قال الاخير انا ساحضر من اجل التتويج ببطولة افريقيا مشيرا الى انه كان قدر الثقة وكل جهازه المعاون.

وتوج الأهلي بلقب دوري أبطال أفريقيا، بعد الفوز على الزمالك بهدفين مقابل هدف، أمس الجمعة، في المباراة النهائية التي جمعت الفريقين، على ستاد القاهرة الدولي، حيث سجل عمرو السولية ومحمد مجدي قفشة هدفي الأهلي، بينما سجل محمود عبد الرازق شيكابالا هدف الزمالك الوحيد.


وتعد مباراة أمس، هي الأولى في التاريخ بين الأهلي الزمالك في نهائي مسابقة دوري أبطال أفريقيا.


وأدار مباراة أمس بين الأهلي والزمالك الحكم الجزائري مصطفى غربال، وعاونه الزامبي سيكازوي حكمًا لتقنية الـ‏VAR‏، وحكمًا رابعًا إبراهيم نور الدين.‏


وعزز فريق الأهلي رقمه القياسي في عدد مرات الفوز بلقب دوري أبطال أفريقيا رافعا رصيده إلى تسعة ألقاب فيما تجمد رصيد الزمالك في البطولة عند خمسة ألقاب حيث استعصى عليه اللقب مجددا علما بأنه أحرز أحدث ألقابه الخمسة في البطولة عام 2002.


وظهر مؤمن زكريا، لاعب الأهلي، في مراسم تتويج الفريق بدوري أبطال أفريقيا، بعد فوز الأهلي على الزمالك بنهائي البطولة بنتيجة هدفين لهدف، في المباراة التي أقيمت مساء الجمعة على ملعب القاهرة.


واصطحب الحارس محمد الشناوي، زميله في الأهلي مؤمن زكريا ليتواجد أمام منصة التتويج حيث حمل كأس البطولة وسط باقي اللاعبين، في لفتة رائعة من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" الذي قدم له دعوة لحضور النهائي.


وبتلك النتيجة، تأهل الأهلي لكأس العالم للأندية بعد غياب استمر لسنوات، كما سيخوض مواجهة كأس السوبر الإفريقي يوم 10 ديسمبر المقبل أمام نهضة بركان المغربي الذي حقق لقب الكونفدرالية.


ومن المقرر أن يغيب حسين الشحات عن الأهلي أمام نهضة بركان المغربي، في مباراة السوبر الأفريقي، بسبب حصوله على بطاقة حمراء، عقب انتهاء مباراة أمس.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

مدرب منتخب فلسطين: الأهلي استحق التتويج بدوري أبطال إفريقيا

ياسر ابراهيم يحتفل بفوز المارد الأحمر ببطولة دوري أبطال أفريقيا

أحمد فهمي والسعدني يحتفلان بفوز الأهلي بدوري أبطال أفريقيا

نحن أبطال افريقيا.. محمد هاني يحتفل بالبطولة التاسعة.. شاهد

بعد كأس إفريقا.. "العيد عيدين" عند أحمد الشيخ نجم الأهلي

بصورة مع الكأس.. أحمد شوبير يحتفل بفوز الأهلي بالنجمة التاسعة.. شاهد

ترشيحاتنا

علامة تشير إلى الإصابة بـ قرحة المعدة .. تعرف عليها

فضاء التواصل الاجتماعي يشتعل بسبب قلة من مشجعي الأهلي والزمالك.. ونشطاء يرفضون التعصب

تركت الأهلي عشان الطموح.. أحمد موسى يوجه رسالة قوية إلى رمضان صبحي

غياب وجعنا 7 سنين| تعليق ناري من لميس الحديدي بعد فوز الاهلي بدوري الأبطال

أخبار الرياضة.. رد فعل عائلة مرتضى منصور على خسارة الزمالك.. حقيقة تزوير مسحة رضوان جيد

حسام حسن يعلن قائمة الاتحاد السكندري لمواجهة الأهلي في كأس مصر

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالأسود الجريء .. منة فضالي بإطلالة مثيرة تخطف الانظار

دراسة تكشف عن عوامل تزيد من خطورة عدوى كورونا

طريقة تحضير سلطة الزبادي بالخيار دايت وفوائدها