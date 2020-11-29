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تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا.. 3 طرق سريعة للعثور على رسائل واتساب القديمة.. و6 حيل لزيادة سرعة الإنترنت المنزلي

الأحد 29/نوفمبر/2020 - 08:09 ص
اخبار التكنولوجيا
اخبار التكنولوجيا
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قسم التكنولوجيا
نشر موقع "صدى البلد" مجموعة من الأخبار والتقارير المتعلقة بالتكنولوجيا في الساعات الماضية، مُتضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المختلفة على النحو التالي:


أضافت شركة جوجل، تحديثا جديدا لتطبيق يوتيوب YouTube، التابع لها على منصة Android TV، والذي يقدم دعما للبث مقاطع الفيديو بدقة 8.K


يستخدم تطبيق التراسل الفوري واتساب WhatsApp، لأغراض مختلفة ليس فقط لتبادل الرسائل النصية ولكن أيضًا، لتبادل الصور ومقاطع الفيديو والمستندات والمعلومات المهمة، ومع وجود المئات من الرسائل داخل كل دردشة يصعب عليك الأمر عندما تبحث عن رسالة أو صورة قديمة تحوي معلومات مهمة أو كلمة مرور لتسجيل الدخول لأحد تطبيقات الخاصة بعملك.


أطلقت شركة سامسونج Samsung، مؤخرا هاتف Galaxy S20 FE 5G، والذي يأتي ضمن سلسلة الـ Galaxy S الرائدة وهو يعد النسخة الأصغر من الـ Galaxy S20، حيث يمكنك الحصول بصفة خاصة على هاتف رائد بسعر مقبول نسبيًا، مع كاميرا خلفية ثلاثية وبطارية كبيرة بسعة 4500 مللى أمبير.


يعاني العديد من مستخدمي شبكات الإنترنت من بطء سرعة إشارات الواي فاي Wi-Fi، وهو ما يعد مزعجا للغاية، وقد يتسبب في ذلك بعض العوامل الداخلية المحيطة بجهاز الإرسال أو تلك المتعلقة بكلمات مرور الواي فاي والتي تؤثر على الإشارة بشكل سلبي.


يبدو أن عام 2021 سيكون الأفضل بكثير لشركة هواوى الصينية رائدة صناعة الهواتف الذكية فى العالم، بعدما كشفت تقارير عن تطويرها لهاتف سيأتى بكاميرا متطورة بعدسة سائلة تحاكي فكرة عمل عين البشر، أى أنها ستنتج صورا بدقة وتركيز أكثر وبالتالى جودة مبهرة، ومن المنتظر أن يكشف المارد الصيني عن هذه المفاجأة قريبًا.


قررت شركة شاومي الصينية، عملاقة صناعة الهواتف الذكية فى العالم، طرح أحدث إصداراتها قبل نهاية العام المنصرم، والمتمثلة فى سلسلة Redmi Note 9، من خلال 3 نسخ العادية والـ 5G والـ Pro، حيث تطمح شاومي للسيطرة بشكل أكبر على فئة الهواتف المتوسطة خاصةً الاعتمادية منها، حيث السعر مقابل القيمة، وهى الهواتف التى يقبل عليها الملايين حول العالم.
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