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محافظات

قوافل تعليمية مفاجئة لمتابعة مدارس مطروح

الأحد 29/نوفمبر/2020 - 01:06 م
اجتماع وكيل وزارة
اجتماع وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح
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أيمن محمود
أكد عاطف سلامة وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح تنظيم قوافل متابعة ميدانية عاجلة ومفاجئة على المدارس بمدن المحافظة، تضم موجهي عموم المواد الدراسية وأعضاء إدارات الأمن والمتابعة والعلاقات العامة والشئون القانونية والتوجيه المالي والإداري.


وأضاف خلال الاجتماع مع الدكتور محمود قاسم وكيل المديرية وسناء عبدالعال مدير عام الشئون المالية والإدارية وإسماعيل جاتو مدير عام التعليم العام ونبيل نجيب مدير عام التعليم الفني ومنى ناصف مدير عام الشئون التنفيذية لتقييم سير العمل وآليات تطوير الأداء فنيا وإداريا بديوان المديرية والإدارات التعليمية.

وأكد أن ذلك يأتي للرصد الفوري والمتابعة الدقيقة لانتظام العملية التعليمية مع بداية اليوم الدراسي بكافة مدارس المحافظة، مؤكدًا أنه لا تهاون مع المقصرين وسيتم تحويلهم لجهات التحقيق وفق القوانين واللوائح المنظمة للعمل بالإضافة إلى معالجة السلبيات فورا بالتنسيق والتعاون مع مديري الإدارات. 

وأكد سلامة، ضرورة الالتزام بالجدية والإخلاص والتفاني في العمل وتقدير المسئولية بما يساهم بصورة فعالة ومؤثرة في الارتقاء بالعملية التعليمية ورفع مستوي أبنائنا الطلاب بكل مدارس مطروح.

وشدد وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح علي ضرورة قيام جميع العاملين بمديرية التربية والتعليم بمحافظة مطروح بتأدية الرسالة التربوية السامية من منطلق المسئولية الوطنية تجاه وطننا الغالي مصر وتنفيذًا لقرار السيد الوزير الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم.

وأضاف سلامة أنه يشرف بالعمل في محافظة مطروح وتحت قيادة واعية مستنيرة للواء خالد شعيب محافظ مطروح مشيرًا أن قائد الأقليم ارتقى بالمحافظة خلال الفترة الماضية في كل المجالات ويولي اهتماما كبيرا بالعملية التعليمية.

وأوضح وكيل الوزارة أن خطته في العمل تعتمد بصورة رئيسيا علي عدة محاور رئيسية أبرزها التعاون واللامركزية والاحترام المتبادل لتحقيق منظومة متكاملة  للقطاع التعليمي بالمحافظة وأنه سيعمل جاهدًا على رفع العملية التعليمية بكافة الإدارات بما يعود بالنفع على أبناء مطروح لافتًا أنه سيكمل مسيرة المديرين المحترمين الذين سبقوه معربا عن خالص تقديره  واحترامه لهم جميعا عرفانا بما بذلوه من عطاءات مخلصة وجهوده مثمرة ساهمت في إثراء العملية التعليمية بمطروح على مدار السنوات الماضية.
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