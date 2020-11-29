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توك شو

بلاش تجريح .. كيف علقت يسرا على واقعة تنمر شيكابالا؟

الأحد 29/نوفمبر/2020 - 08:46 م
يسرا
يسرا
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شيرين عادل

قال الفنانة يسرا ، إن ظاهرة التنمر من أخطر ما يمكن بالنسبة للأجيال القادمة والحالية على حد سواء . 

واستنكرت  "  يسرا "   ،  خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الحياة اليوم عبر فضائية الحياة ،  واقعة التنمر ضد لاعب الزمالك شيكابالا معلقة ليه يحصل  ده وميحصلش حب طول الوقت بينا وبين بعض ؟..

وأشارت إلى أن  ظاهرة التنمر  انتشرت بشكل كبير فى المجتمع وأصبحت مخيفة  مطالبأ الجميع بطريقة الكلام وعدم معايرة بعضهم البعض  قائلة " بلاش تجرح اللى قصادك " .. 

وأشارت إلى أن ظاهرة التنمر تسبب عقد نفسية للأطفال والتى تنتشر فى عدد كبير من المدارس تنتج عنه حالة غضب  وخوف من الذهاب للمدارس .

يذكر أن  نادى الزمالك تقدم ببلاغ رسمى إلى النائب العام ضد مرتكبي واقعة التنمر بلاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي محمود عبدالرازق شيكابالا   حالة التعصب ازدادت وتيرتها عند بعض جماهير الأهلى عقب مباراة القمة وفوز الأهلى على نادي الزمالك وحصد لقب البطولة الإفريقية وتمادوا في التعبير عن فرحتهم وقاموا بإمساك كلب وألبسوه فانلة لاعب الزمالك شيكابالا كنوع من التنمر غير المبرر ضده .

وقد فاز الأهلي على الزمالك ليتوج بلقب دوري أبطال إفريقيا، في مباراة القمة التي جمعت بينهما في نهائي البطولة الإفريقية على استاد القاهرة، بعد فوزه بهدفين مقابل هدف، ليحقق اللقب التاسع في تاريخه.

وتوج النادي الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه بعد الفوز على الزمالك (2-1) في نهائي البطولة على استاد القاهرة الدولي بدون حضور جماهيري. 

الأهلي تقدم بهدف مبكر للسولية قبل أن يتعادل شيكابالا للزمالك، حتى جاء محمد مجدي أفشة في الدقيقة 87 بقذيفة صاروخية منحت الأحمر اللقب وحولت أحلام الزمالك إلى سراب. 

فوز الأهلي باللقب التاسع أنهى سبع سنين عجاف لم يتذوق خلالها بطل القارة التاريخي ونادي القرن الإفريقي طعم الفوز باللقب، كما منح الكأس صاحبه تأشيرة المشاركة في كأس العالم للأندية بقطر فبراير المقبل.

ملخص المباراة

بدأت المباراة بضغط من الأهلي بحثًا عن هدف مبكر وكان له ما أراد بعد عرضية من ركنية نفذها علي معلول ليحولها عمرو السولية برأسية إلى الشباك البيضاء ويمنح الأهلي هدفًا في الدقيقة الخامسة.

قبل هدف الأهلي اكتشف الأهلي ضعف دفاعي في الجبهة اليسرى للزمالك ليرسل أجايي تمريرة خلف إسلام جابر إلى حسين الشحات الذي انفرد وسدد كرة أبعدها أبو جبل إلى ركنية تقدم بها الأهلي.

بعد الهدف تراجع الأهلي للخلف وضغط الزمالك بقوة، حتى نجح محمود شيكابالا في استغلال مهارته وتقديم لقطة من العزف المنفرد تخلص خلالها من دفاع الأهلي وأطلق قذيفة بيسراه عانقت الشباك وسط مشاهدة الشناوي في الدقيقة 31.

وفي أخر دقائق الشوط الأول كاد الأهلي أن يستعيد تقدمه بعرضية من حسين الشحات الذي راوغ إسلام جابر بمهارة وأرسل عرضية أبعدها الدفاع لتصل إلى حمدي فتحي الذي حول الكرة بالرأس لكنها ذهبت إلى موضع تمركز أبو جبل.

ونظم الأهلي هجمة من عمل جماعي رائع في الدقيقة 54 انتهت بعرضية أرضية من علي معلول إلى حسين الشحات المنفرد تمامًا بالشباك لكن لاعب الأهلي ضرب القائم لترتد الكرة إلى محمود علاء الذي أبعدها إلى ركنية.

ورد الزمالك في الدقيقة 65 بقذيفة من خارج منطقة الجزاء تصدى لها هذه المرة القائم الأيسر للنادي الأهلي بعد أن مرت الكرة من محمد الشناوي.

وفي الدقيقة 87 أرسل محمد مجدي أفشة قذيفة صاروخية من خارج منطقة الجزاء مرت من الجميع وعانقت شباك الحارس محمد أبو جبل لتعلن عن تقدم الأحمر.

ونجح الأهلي في الدقائق الأخيرة في تأمين دفاعاته ليفوز باستحقاق باللقب الإفريقي التاسع ويترك الزمالك غارقًا في أحزانه بعد خسارة النهائي الثاني في أخر 4 سنوات


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